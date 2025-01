Prave zimske temperature: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva za koji će dio Hrvatske na snazi biti crveni meteoalarm

U subotu stabilno, ali zato u mnogim kopnenim krajevima maglovito i prilično hladno vrijeme. U polju visokog tlaka, pod utjecajem ogranka anticiklone bit ćemo i u nedjelju. Istodobno južnije u Sredozemlju premješta se ciklona zbog čega su naši krajevi pod izraženim gradijentima tlaka, a to znači da nas očekuje vjetrovito vrijeme, osobito u ponedjeljak.



Ujutro je na snazi i Meteoalarm, za sjeverni Jadran, crvena, ona najviša razina, a za dalmatinsku obalu narančasta. Udari bure u nedjelju mogu biti preko 130 kilometara na sat. Jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, najoblačnije na jugu zbog blizine sredozemne ciklone, najviše sunca na sjevernom Jadranu, dok u kopnenim krajevima može biti i magle. Bit će vrlo hladno, jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -8 do -3, a na Jadranu od 2 do 7 stupnjeva. S tim da će se uz buru i na moru činiti kao da je minus.



Umjereno i pretežno oblačno vrijeme u unutrašnjosti će se zadržati i poslijepodne. Zapuhat će vjetar sa sjevera. Najviša dnevna temperatura neće prijeći 3 stupnja.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Umjereno do pretežno oblačno uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura će biti između 1 i 4 stupnja.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčanije će biti prijepodne, potom malo više oblaka. U Lici je čak moguća i poneka pahulja. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, lokalno s olujnim udarima, a na sjevernom Jadranu jaka bura s olujnim i podno Velebita orkanskim udarima. Temperatura u gorju od -2 do 2, a na sjevernom Jadranu od 4 do 9 stupnjeva. No činit će se puno puno hladnije nego će to pokazivati termometri.



U Dalmaciji umjereno i pretežno oblačno. Više oblaka bit će južnije gdje je moguće i malo susnježice, kiše, a u Konavlima i snijega. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim, a ponegdje i orkanskim udarima. Dnevna temperatura očekuje se između 5 i 10 stupnjeva, no i ovdje će se uz olujnu buru činiti dosta hladnije.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana će na kopnu vrijeme biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no većinom suho. Najsunčanije u utorak. U ponedjeljak u gorskoj Hrvatskoj može pasti malo snijega, a u srijedu su pak slabe, mjestimične oborine moguće i drugdje. U ponedjeljak će puhati umjeren i jak sjeveroistočni vjetar. Oslabjet će u utorak. Zadržat će se hladno, osobito ujutro.



I na moru će idućih dana biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U utorak većinom i vedro. Početkom tjedna, bura s orkanskim udarima može i do mora donijeti poneku pahulju, osobito podno Velebita. Potom će vjetar postupno slabjeti.



Sljedeći tjedan nas čeka promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali hladno zadržat će se veći dio tjedna, a tek pred sljedeći vikend, čini se, bit će malo toplije.

