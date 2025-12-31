Veliko sezonsko sniženje: idealan trenutak za uređenje doma prema trendovima 2026.

Upravo je zato Veliko sezonsko sniženje u Lesnini XXXL odlična prilika da bez kompromisa spojite stil i kvalitetu.

Do 5. siječnja 2026. u Lesnini XXXL vas očekuju popusti od minimalno 10 % na sve artikle, pa sve do 70% na odabrane proizvode. Asortiman možete pronaći na web shopu ili u poslovnicama.

Toplina zemljanih tonova i prirodnih nijansi

Trendovi uređenja za 2026. snažno se oslanjaju na zemljane tonove poput terakote, bež i smeđe, koji prostoru vraćaju osjećaj topline, stabilnosti i udobnosti. Ove nijanse savršeno funkcioniraju u dnevnim boravcima, spavaćim sobama i blagovaonicama, bilo kroz namještaj, tekstile ili dekorativne detalje. Uz klasične neutralne boje, sve više pažnje dobivaju i prirodne nijanse inspirirane okolišem, poput takozvane “Hidden Gem” boje koja spaja plave i zelene tonove.

Regal za dnevni boravak (Foto: PR)

Funkcionalnost kao novi luksuz

U 2026. godini naglasak je na prostorima koji su prilagođeni svakodnevnom životu. Funkcionalnost, trajnost i kvaliteta izrade postaju važniji od prolaznih trendova, a namještaj se sve češće bira s naglaskom na pametna rješenja, modularnost i dugotrajnost.

Posebno se ističu kuhinje po mjeri, koje omogućuju maksimalno iskorištavanje prostora i prilagodbu osobnim navikama. Tijekom Velikog sezonskog sniženja, u Lesnini XXXL kuhinje po mjeri dostupne su uz 55 % popusta. *

Dodatna pogodnost uključuje sudoper, slavinu i dasku, kao i gratis perilicu posuđa, što ovu ponudu čini iznimno atraktivnom za sve koji planiraju obnovu kuhinje. **

Osim kuhinja, Lesnina XXXL asortiman obuhvaća sve što je potrebno za cjelovito uređenje doma, od blagovaonskih i dnevnih elemenata, do kreveta, ormara, rasvjete i dodataka koji olakšavaju svakodnevicu, a pritom zadržavaju estetsku vrijednost.

kuhinja (Foto: PR)

Suptilni detalji koji čine razliku

Umjesto naglašenih kontrasta i dominantnih elemenata, trendovi za 2026. favoriziraju slojevito uređenje. Boje, oblici i teksture rade zajedno kako bi prostor bio ugodan za boravak, a ne samo vizualno atraktivan. Dekoracije, rasvjeta i tekstili biraju se promišljeno, s ciljem stvaranja atmosfere koja poziva na opuštanje i uživanje.

Svjetiljka viseća (Foto: PR)

Vrijeme je za promjene

Veliko sezonsko sniženje u Lesnini XXXL savršeno se uklapa u ove trendove jer omogućuje da kvalitetno i dugoročno uložite u svoj dom, bez odricanja od stila. Uz popuste do 70 %, sada je idealan trenutak za obnovu jednog detalja ili kompletnu transformaciju prostora u skladu s trendovima koji će obilježiti 2026. godinu.

www.xxxlesnina.hr

Kreirajmo dom zajedno!

*Vrijedi 27.12.2025.-5.1.2026. za drveni dio kuhinje. Ne vrijedi za akcijske i već snižene proizvode. Vrijedi za korisnike Lesnina XXXL kartice.

**Gratis sudoper, slavina i daska (14350173/01/02/03) + gratis perilica posuđa (06060002/05) uz kupnju drvenog dijela kuhinje po mjeri u vrijednosti iznad 2.999,00 €.