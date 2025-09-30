Uz pametnu tehnologiju imamo vremena za ono što je bitno: iz LG-ja otkrivaju kako očuvati i koristiti pametnu tehnologiju

Znanje je temelj dobrih odluka, a to posebno dolazi do izražaja u kućanstvu, gdje ispravan izbor tehnologije znači manje stresa i više slobodnog vremena za ono što je doista važno. Pametni uređaji danas nisu samo dodaci domu, već dugotrajno pouzdani saveznici koji štede vrijeme i smanjuju troškove. Upravo zato LG kontinuirano ulaže u informiranje i edukaciju svojih kupaca, jer vjeruje da kvalitetne odluke proizlaze iz znanja.

„Korisnicima je važno da im uređaji pojednostave kućanske poslove, ali i smanje brigu o troškovima. No, mnogi još nisu do kraja upoznati s prednostima uređaja koji im u tome pomažu. Upravo tu vidimo ulogu LG-ja i naših servisnih tura - pokazujemo da pratimo potrebe korisnika, kako kroz napredne uređaje koje razvijamo, tako i kroz edukativne aktivnosti“, ističe Ivona Lučić, voditeljica marketinga u LG Hrvatska.

U skladu s tom misijom, LG već treću godinu zaredom organizira edukativno-servisnu turu po hrvatskim gradovima. Cilj je jednostavan - približiti tehnologiju kupcima, pokazati kako je ispravno koristiti i održavati te istaknuti sve prednosti uređaja koje olakšavaju svakodnevni život. Nakon što je tura proteklih godina posjetila brojne gradove, među kojima su Makarska, Karlovac i Osijek, ovog je rujna organizirana je u Slavonskom Brodu i Zadru.

LG kutak (Foto: PR)

Ljubitelji tehnologije, bilo da ih zanimaju kućanski aparati ili vrhunski zasloni, u LG-jevom su prostoru mogli upoznati razne proizvode. Posebnu je pažnju privukao hladnjak InstaView™ MoodUP™, koji spaja naprednu tehnologiju i moderan dizajn, unoseći živopisne boje u svaku kuhinju. Zahvaljujući pametnim funkcijama, namirnice u njemu ostaju svježe do sedam dana, čime se smanjuje količina otpada. Ljubitelje pametnih rješenja za dom jednako je oduševila perilica i sušilica WashTower, opremljena umjetnom inteligencijom koja sama bira optimalne pokrete bubnja za svako punjenje. Time štiti rublje i osigurava njegu tkanina, dok toplinske pumpe omogućuju brže i energetski učinkovitije sušenje. Posjetitelji su mogli doživjeti i LG OLED TV, jedan od tehnološki najnaprednijih ekrana na tržištu, poznat po besprijekornom prikazu boja. Njegova izvrsnost temelji se na održivom principu – svaki piksel proizvodi vlastitu svjetlost bez pozadinskog osvjetljenja, što donosi vrhunsku kvalitetu slike uz manju potrošnju energije.

Posebnu pažnju najmlađih privukao je interaktivni televizor s ugrađenom pametnom pločom, na kojem su djeca mogla igrati edukativni kviz o ekologiji. Riječ je o uređaju idealnom za moderne učionice i digitaliziranu nastavu, a LG ga je ovom prilikom donirao dvjema školama – Osnovnoj školi Voštarinca u Zadru i školi Dragutina Tadijanovića u Slavonskom Brodu.

Donacija OŠ Voštarnica (Foto: PR)

Donacija OŠ Dragutin Tadijanović (Foto: PR)

Servisna tura i dalje ostaje primjer kako inovacije i održiva rješenja mogu postati dostupna svima. Na taj način LG nastavlja pratiti potrebe svojih korisnika i potvrđuje svoju predanost održivosti. Više informacija o kampanji nalazi se na web stranici- Život je dobar kad živimo pametno.

LG interaktivna ploča (Foto: PR)