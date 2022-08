USKOK tereti HDZ-ova načelnika Župe dubrovačke da je primio mito i time oštetio proračun za oko 4 milijuna kuna. Da bi priča bila bolja, optužnica je potvrđena nakon dugih 13 godina. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Davne 2007. godine investitori su planirali u Župi dubrovačkoj izgraditi hotel s 5 zvjezdica, a da bi dobili građevinsku dozvolu, morali su platiti komunalne doprinose koji su iznosili oko 9 milijuna kuna.



USKOK navodi kako su direktor i član Nadzornog odbora društva Župa d.d., kako bi umanjili iznos naknade, načelniku Općine i članu poglavarstva za komunalne djelatnosti ponudili mito od 900 tisuća kuna svakome. Načelnik Silvio Nardelli i član povjerenstva potom su donijeli rješenje o komunalnom doprinosu od 5,2 milijuna kuna. Time su oštetili Općinu za gotovo 4 milijuna kuna.

Načelnik poručuje kako je na godišnjem odmoru i nije spreman stati pred kamere, iako je telefonskim putem kazao da ništa nezakonito i nečasno nije napravio. "Uvjeren sam da ću u daljnjem postupku dokazati svoju apsolutnu nevinost u ovoj priči“, rekao je Nardelli.

Optužnica je prvi put podignuta 2009. godine, optužno vijeće vratilo ju je na doradu USKOK-u i tek nakon 13 godina podignuta je nova i potvrđena od Županijskog suda u Splitu. Oporba u župskom vijeću poziva na ostavku.

Općinski vijećnik stranke ŽUPKA Marko Miloslavić smatra da Nardelli treba podnijeti ostavku. "Šteta od 4 milijuna kuna nije samo tolika, ona je puno veća. Hotel je iza rata radio, uredno poslovao, a posljednjih 10 godina stoji u drači“, kazao je te upozorio da je šteta za lokalni proračun daleko veća.

HDZ-ov načelnik općinu Župa dubrovačka vodi od 2005. godine. Mještani, pak, smatraju da Nardelli nije kriv, no ako se to, pak, dokaže, onda "on zna što će", kazao je jedan od sugovornika.

Nardelli poručuje kako ostavku neće dati i kako ima povjerenje građana za svoj mandat.

