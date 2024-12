USKOK je odbacio kaznene prijave podnesene protiv bivše glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek i drugih tužitelja koji su radili na slučaju Agrokor.

Nastupila je i zastara, pa državno odvjetništvo neće pokrenuti ni postupak stegovne odgovornosti tužitelja koji su odabrali poljske vještake u tom predmetu. Kasnije se pokazalo da su bili u sukobu interesa.

Vještačenje je, podsjećamo, proglašeno nezakonitim dokazom. A u međuvremenu su za taj posao angažirani austrijski vještaci.

Evo što je o tome za Dnevnik Nove TV rekao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić: "U tom predmetu neće biti stegovnog postupka protiv nikoga, jer je nastupila zastara pokretanja stegovnog postupka koja je šest godina od počinjenja eventualnog djela. To nije dobro, sigurno da nije dobro. Zastara nikad nije dobra varijanta rješenja problema, jer uvijek ostane nešto u zraku visjeti, zar ne?



Došao sam u poziciju da čistim nečije tuđe Augijeve štale. Mi smo 6 mjeseci potrošili ne samo na taj predmet, nego na puno drugih, gdje smo čistili tuđu ostavštinu", zaključio je.

Pročitajte i ovo Behind the scenes Plenković podijelio neviđene trenutke: Pogledajte kako to izgleda iza kamere

Pročitajte i ovo promet zatvoren Tragedija na istoku Hrvatske: U prometnoj nesreći poginuo policajac