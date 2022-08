Šteta u megaaferi s pljačkom Inina plina zasad se procjenjuje na milijardu kuna. Za Dnevnik Nove TV sve je komentirao predsjednik Nadzornog odbora Ine Damir Mikuljan.

Bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine Damir Vanđelić tvrdi da ugovor koji je omogućio preprodaju Ininog plina nije bio u domeni Nadzornog odbora (NO) nego Uprave te kako je vidio da Ina gubi novac o čemu je izvijestio nadležne među kojima i tadašnjeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, koji je poručio da je Vanđelić kreativan u iznošenju alternativnih činjenica.



Ina je priopćila da Vanđelić nije nikada na sjednicama NO-a izjavio, niti je poslao mail, koji bi ukazivao na to da Ina gubi novac, kako je to ustvrdio.



Šteta u megaaferi s pljačkom Inina plina zasad se procjenjuje na milijardu kuna. Za Dnevnik Nove TV sve je komentirao predsjednik Nadzornog odbora Ine Damir Mikuljan.



''Pročitao sam i ne mogu se zapravo baš načuditi jer smo svih ovih godina koliko sam ja bio u NO-u, a on predsjednik NO-a sve odluke donijeli jednoglasno. Nikada nijedan član NO-a, ni mađarski, niti hrvatski, nije bio protiv neke odluke. Naravno, prilikom donošenja neke odluke imali smo različitih rasprava, imali smo diskusije, razmimoilaženja, imali smo i stanki da bismo se usuglasili. Na kraju su sve odluke donijete jednoglasno. Mislim da to sve govori'', zaključio je Mikuljan.



A što se tiče Vanđelićeve prijave, kazao je: ''Ja za to ne znam. Ja za to ne znam zbog toga što ove nepravilnosti zbog kojih je ovaj slučaj nije vidjela niti revizija, a mi taj ugovor nismo nikada dobili na stol nit je on bio predmet razmatranja na NO-u. Dapače, nije trebao niti biti''.



Bivša direktorica Sektora za prodaju plina, Škugorova prethodnica, bila je smijenjena, a Vanđelić tvrdi da je propitkivao i tu odluku, no Mikuljan o tome govori uz napomenu da je on u NO došao 2017: ''Dakle, to je bilo daleko iza toga nakon što je Škugor došao na to mjesto. O tome doista ne znam ništa''.



Mikuljan je objasnio da NO ima svoju sjednicu u lipnju odnosno u svibnju i na kraju poslovne godine svake godine: ''Daje se Izvješće o poslovanju i daje se Izvješće Revizijskog odbora. Zanimljivo je da u tom Izvješću nije bilo ništa nađeno''.



U akciji koju su u subotu pokrenuli USKOK i policija na meti istražitelja, uz direktora u Ini Damira Škugora, našli su se i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica Uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Istražitelji sumnjaju da je Škugor od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije Industrije nafte i zamjenik predsjednika nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike pri čemu su prirodni plin kojim raspolaže Ina prodavao po cijenama ispod tržišne cijene.



Šteta za Inu navodno prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Škugora i njegova oca je gotovo pola milijarde kuna, dok je Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Šurjak za 68,9 milijuna kuna.

