Trudna žena moždano mrtva, bolnica je drži na aparatima do poroda: "Nisu nam dali izbor"

Bolnica u američkoj saveznoj državi Georgiji odlučila je da će ženu koju su proglasili moždano mrtvom držati na aparatima za održavanje života do kolovoza zato što je trudna.

Adriana Smith u veljači je otišla u bolnicu zbog jake glavobolje. U to vrijeme bila je osam tjedana trudna. Nakon što su joj dali lijekove, otpustili su je iz bolnice, no već je sljedeći dan hitno vraćena u bolnicu kad se probudila usred noći i nije mogla doći do zraka.

Adriana Smith, žena koju drže na aparatima iako je moždano mrtva zato što je trudna Foto: X / Screenshot

Dijagnosticirali su joj krvne ugruške u mozgu i u roku od nekoliko sati proglasili je moždano mrtvom. No s obzirom na to da je bila trudna i da se liječila u američkoj saveznoj državi Georgiji, koja ima jedan od najstrožih zakona što se tiče pobačaja u SAD-u, liječnici su je ostavili na aparatima za održavanje života kako bi fetus preživio.

U Georgiji je pobačaj zabranjen nakon šestog tjedna života. Liječnici ondje moraju provoditi zakon koji tvrdi da su embriji i fetusi ljudi te kao takvi imaju pravo na puna zakonska prava i zaštitu.

The Guardian piše kako liječnici nisu ništa pitali obitelj Adriane Smith, već su im samo rekli da zakon zahtijeva da je se drži na životu kako bi se očuvala trudnoća.

"Nisu nam dali izbor. Želimo dijete, to je dio moje kćeri. Ali odluka je trebala biti prepuštena nama - a ne državi", rekla je ženina majka April Newkirk.

Smith je trenutačno u otprilike 22. tjednu trudnoće. Bolnica je planira držati na aparatima za održavanje života do početka kolovoza, kada će liječnici poroditi bebu carskim rezom.

"Šanse da se na kraju ovoga rodi zdravo novorođenče su vrlo, vrlo male", rekao je Steven Ralston, direktor odjela za fetalnu medicinu na Sveučilištu George Washinton.

Newkirk je prošli tjedan rekla da beba ima tekućinu u mozgu.

"Možda će biti slijepa, možda neće moći hodati, možda neće preživjeti nakon što se rodi."

Obitelj je bebi dala ime Chance te su dodali da će je, u kakvom god stanju da se rodi, voljeti.

Sukob prava trudnice i fetusa

Taj slučaj izazvao je raspravu u SAD-u, ali i diljem svijeta o dalekosežnim posljedicama zakona protiv pobačaja. Aktivisti koji zagovaraju pravo pobačaja godinama upozoravaju na nepredviđene posljedice tih zakona zato što u dijelu slučajeva dolazi do toga da se prava trudnice suprotstave pravima fetusa u njoj.

Nakon poništenja presude Roe protiv Wadea 2022. godine, koja je legalizirala pravo na pobačaj u cijelom SAD-u, desecima trudnica zabranjeni su pobačaji, čak i u hitnim medicinskim slučajevima.

Iz bolnice u kojoj se Smith trenutačno nalazi nisu komentirali specifično njezin slučaj, pozivajući se na zakone o privatnosti, ali su priopćili da "koriste konsenzus kliničkih stručnjaka, medicinske literature i pravne smjernice kako bi njihova usluga bila u skladu sa zakonima o pobačaju u Georgiji i svim drugim važećim zakonima".

Students for Life of America, studentska organizacija koja zagovara zabranu pobačaja, također je podržala odluku da se Smith ostavi na aparatima za održavanje života.

"Iako Adriana više ne može govoriti sama za sebe, život njezina sina i dalje je važan. Njezini liječnici čine pravu stvar tretirajući ga kao pacijenta", izjavila je organizacija.