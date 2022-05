Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao je sa sucem Ustavnog suda Goranom Selanecom o političkom skandalu koji potresa američko zakonodavstvo.

Nakon što je javnosti postao dostupan dokument u kojem se očituju stavovi i razmišljanja sudaca i sutkinja američkog Vrhovnog suda o pitanju pobačaja, pojavile su se brojne teorije o dalekosežnim posljedicama njihovih stavova. Koje su one točno, i što ovo znači za položaj američkog Vrhovnog suda, razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić, sa sucem Ustavnog suda Goranom Selanecom.

Na pitanje o tome je li iznenađen ovom informacijom, sudac Selanec upozorio je na to da je ovo mulitdimenzionalna problematika. "Jesam li iznenađen kojom točno vijesti, sadržajem njihovih promišljanja ili činjenicom da je to procurilo u javnost? Ako su ove informacije točne, i jedna i druga vijest su iznenađujuće. Ovo je svakako veliki udarac autoritetu američkog Vrhovnog suda za koji je povjerenje među sucima vrlo bitno", rekao je.

Povjerenje među sucima izuzetno bitno

"Ti suci i sutkinje birani su doživotno, i ako oni žele funkcionirati doživotno i očuvati autoritet institucije koju predstavljaju, njihovo međusobno povjerenje izuzetno je bitna stavka", dodao je.

Na pitanje o tome je li iznenađenje da je, barem prema objavljenom dokumenut, došlo do ovakvog odstupanja od povijesne presude Roe v. Wade, rekao je da bi bilo iznenađenje kada bi njihove riječi ostale iste u narednim mjesecima. "Ovako jako odstupanje od te presude bilo bi iznenađenje, ako su objavljene riječi istinite. Međutim, svi koji su pratili Vrhovni sud nisu iznenađeni činjenicom da bi upravo ovaj sastav suda mogao odstupiti od onoga što Roe v. Wade značI".

Ustavni sud odbacio prijedloge ocjene ustavnosti epidemioloških mjera Stožera

"Roe v. Wade znači 28, odnosno 24 tjedna bez ikakvog uplitanja od strane zakonodavca u pogledu pristupa pobačaju. Zakonodavac se nema što petljati u to kako žena odluči postupati sa svojim tijelom u tom razdoblju, za kojeg se procjenjuje da je tjedan samoodrživosti fetusa. To su Roe i Casey, dvije vrlo važne presude koje u Americi predstavljaju ustavno pravo", objasnio je.

Koje su stvarne posljedice?

Ako ova presuda bude preispitana, odnosno ukinuta, to ne znači da se u SAD-u automatski gubi pravo na pobačaj. "To znači da se odluka o tome u kojoj je mjeri dostupan pobačaj seli sa razine federalne države, na razinu savezne. Dakle, u tom će slučaju zakonodavci saveznih država odlučivati o tome u kojoj će mjeri u svojoj saveznoj državi osiguravati pristup pobačaju", rekao je.

"O tom je pitanju do sad odlučivala federalna vlast, odnosno federalni ustav. Ako je ovo točno, to ne znači da će doći do naglog sužavanja pristupa pobačaju u SAD-u. Po sadašnjim procjenama, u više od pola saveznih država neće se promijeniti gotovo ništa", rekao je sudac Selanec.

A o tome što točno znači ovo preokretanje prakse, i može li to biti signal ostatku svijeta, s obzirom na ugled američkog Vrhovnog suda, sudac Selanec kaže. "Ne bih rekao da je ovo signal ostatku svijeta, pogotov zato što su u studenom međuizbori za Kongres, na kojima će ova tema dominirati. Dakle, zbog specifičnog sustava kočnica i ravnoteža na kojima SAD funkcionira, ovo će zasigurno izazvati reakcije zakonodavaca", zaključio je.

Američki predsjednik Joe Biden izjavio je u utorak da ne zna je li nacrt odluke Vrhovnog suda koji je izašao u javnost i kojim se ukida ustavno pravo na abortus točan i konačan, ali je istaknuo da je njegova administracija, kada se odluka suda objavi, spremna zaštititi prvo na abortus.

"Vjerujem da je pravo žena na izbor fundamentalno", rekao je Biden u priopćenju.

