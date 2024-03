VIDEO Nakon ovoga može slaviti novi rođendan: Kamionom probila zaštitnu ogradu mosta i ostala visjeti na više od 20 metara

Vozačica je spašena iz kabine kamiona koji je visio preko ruba mosta u Louisvilleu u SAD-u.

Žena je vozilom udarila i probila zaštitnu barijeru i ostala visjeti na otprilike 23 metra iznad vode. Policija je potvrdila da je došlo do sudara vozila, no detalji zasad nisu poznati.

Na svu sreću, žena je uspješno izvučena neozlijeđena, a na snimci koja se širi društvenim mrežama vide se spasioci koji se spuštaju do žene zapele u kabini koja visi s mosta, koji će nakon ove nesreće jedno vrijeme ostati zatvoren.

🚨#BREAKING: Dramatic Rescue Efforts can be seen as Semi-Truck Dangles Off the Bridge Connecting Kentucky and Indiana



📌#Louisville | #Kentucky



Currently, a large Sysco semi-truck dangles off the Clark Memorial Bridge between southern Indiana and Louisville, Kentucky, following… pic.twitter.com/k0XGHd3TV8