Automobilom pokosio masu ljudi koji su čekali tramvaj, među 17 ozlijeđenih su i djeca

Na sjeverozapadu Poljske, u gradu Szczecinu, automobil je naletio na skupinu ljudi. U naletu vozila ozlijeđeno je 17 osoba među kojima je troje malojetnika. Dvoje ljudi je u kritičkom stanju. Ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu.

Vozač (33) je pobjegao s mjesta nesreće, a pokrajinski guverner Adam Rudawski rekao je da je osoba koja je izazvala nesreću privedena, prenosi Independent.

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12



The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe