Rusi objavili snimku zarobljenog Britanca koji se borio za Ukrajinu, otac u strahu: "Kad me nazvao njegov zapovjednik..."

Britanskog državljanina navodno su zarobili Rusi u regiji Kursk dok se borio na strani Ukrajine. U videu objavljenom u nedjelju na proratnim ruskim kanalima na Telegramu muškarac u borbenoj uniformi identificira se kao 22-godišnji James Scott Rhys Anderson iz Velike Britanije, piše The Guardian.

Čovjek, koji govori engleskim naglaskom, kaže da je služio u britanskoj vojsci do 2023. prije nego što se pridružio Međunarodnoj legiji obrane Ukrajine kako bi se borio protiv Rusije. Na snimci, koja nije provjerena, pojavljuje se zarobljeni muškarac zavezanih ruku. Nije jasno kada je video snimljen.

Otkako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u veljači 2022. uputio poziv strancima da se pridruže borbi, tisuće ljudi iz cijelog svijeta doputovale su u Ukrajinu. Mnogi su se pridružili jedinicama kao što je Međunarodna legija, poznata kao najselektivnija od stranih skupina i koja djeluje kao dio vojne jedinice unutar ukrajinskih kopnenih snaga.

Juri Podoljaka, popularni prokremaljski vojni bloger, napisao je na Telegramu da je Anderson zarobljen u blizini sela Plehovo u ruskoj regiji Kursk. Rusija obično tvrdi da su strani borci koje je zarobila plaćenici i nemaju pravo na zaštitu kao ratni zarobljenici prema međunarodnom pravu.

U ljeto 2022. dvojica Britanaca zarobljena dok su se borila u Mariupolju kao pripadnici ukrajinskih marinaca osuđena su na smrt nakon pokaznog suđenja na sudu u istočnoj Ukrajini pod ruskom okupacijom. Muškarci su kasnije pušteni u sklopu razmjene zarobljenika između Rusije i Ukrajine u kojoj je posredovala Saudijska Arabija.

Obitelj potvrdila da je zarobljen

Otac 22-godišnjeg bivšeg britanskog vojnika zarobljenog u Rusiji rekao je za Daily Mail da je bio u potpunom šoku kada je otkrio sudbinu svog sina i dodao da se boji da će biti mučen.

Jamesov otac Scott Anderson rekao je da su ga on i ostali članovi obitelji molili da ne ide u Ukrajinu prije otprilike osam mjeseci. No njegov sin nije se dao razuvjeriti jer je mislio da je ono što radi ispravno.

"Nadam se da će ga iskoristiti kao adut za pregovaranje, ali moj sin mi je rekao da muče svoje zatvorenike i toliko se bojim da će biti mučen", rekao je Scott Anderson i dodao da se njegov sin trebao vratiti kući za Božić za samo nekoliko tjedana.

"James je posljednji put došao kući prije samo mjesec i pol. Rekao je da je njegov ukrajinski zapovjednik obećao da će me kontaktirati ako ikad bude ubijen ili zarobljen. Kad me nazvao i poslao video, bio sam u potpunom šoku i uplakan. Odmah sam vidio da je to on. Izgleda preplašeno, uplašeno i zabrinuto", rekao je zabrinuti otac.

Dodao je i kako je sa sinom razgovarao svaki dan te da mu je ranije ove godine rekao da se zaljubio u Ukrajinku.

