Bliže se izbori?

Nema gdje ga nema, Plenković u par dana obišao gotovo cijelu Hrvatsku: "Pa on ovim tempom već dugo radi"

Premijer Andrej Plenković u posljednje vrijeme često putuje. No, da je ipak krenulo malo jače, možda i zbog kampanje, dokazuje i to što je ovih dana obišao doslovno pola Hrvatske, od barokonog Varaždina do zagađenog Slavonskog Broda. Slave se stranačke obljetnice, a svaka koristi kao prilika da se pohvali uspjesima svoje Vlade.