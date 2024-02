Krenuli su na luksuznu večeru, a onda se helikopter počeo vrtjeti i padati: "Umrijet ćemo ovdje!"

Objavljen je zastrašujući video na kojem se vidi panika ljudi koji su bili u turističkom helikopteru koji se počeo vrtiti u zraku i rušiti prema tlu ubrzo nakon polijetanja.

Helikopter Bell 206 trebao je u utorak letiti 12 minuta kako bi prevezao putnike na vrhunsko gastronomsko iskustvo, a onda je izgubio kontrolu, strmoglavio se i zabio u visoku zgradu u Medelinu u Kolumbiji. Svih šestero ljudi u helikopteru čudesno je preživjelo. Jedan od ozlijeđenih putnika hitno je prevezen u bolnicu gdje mu je pružena pomoć zbog prijeloma noge i razderotina na tijelu. Putnici su platili gotovo 70 eura za 12 do 15 minuta leta od zračne luke Olaya Herrera do restorana na temu zrakoplovstva Hangar, gdje su trebali biti dočekani s koktelom, piše Daily Mail.

Terrifying video shows panic inside tourist helicopter as it spirals out of control and crashes down in Colombia before US passenger makes desperate video call to say goodbye to family pic.twitter.com/GCw3y1IUQI — Daily Mail Online (@MailOnline) February 28, 2024



Putnik iz Teksasa Francisco Salas (36), koji je na letu bio sa svojom djevojkom Luisom Osorio, čuje se u videu kako zove hitnu službu na kombinaciji španjolskog i engleskog. U šokantnoj snimci Salas je opisao paničan prizor: "Doživio sam helikoptersku nesreću. Vrlo smo visoko i čekamo policiju i spasilački tim".

Nakon nesreće, Francisco je opisao kako je pored njega bila krupnija žena koja se nije imala snage držati, pa ju je zagrlio.

"Jednom sam se rukom podupirao o helikopter, a drugom sam podupirao ženu, to je rajalo oko 45 minuta", ispričao je.

Tijekom kaosa u helikopteru nazvao je svoje roditelje u Teksas na videopoziv.

"Čak sam se pozdravio i s bratom, bio je to vrlo ozbiljan trenutak. Samo sam se htio pozdraviti, zahvaliti svima", ispričao je.

Terrifying moment helicopter crashes shortly after taking off in Colombia as pilot, copilot and four passengers - including an American - miraculously survive pic.twitter.com/UeL1JDPGzs — Daily Mail Online (@MailOnline) February 27, 2024



Biznismen iz Teksasa bio je jedan od šestero ljudi u turističkom helikopteru u trenutku nesreće. Uz njega su bile dvije žene iz Kostarike po imenu Sandy Villalobos Marín (34) i Karen Rivera Picada (36) te kolumbijski državljani Luisa Fernanda Osorio i Jaime Andrés Echeverri. Pilot helikoptera je bio Brian Michel Alvarez (32), a kopilot Echeverri u nesreći je slomio nogu.

Više od 70 pripadnika hitne pomoći na mjestu događaja je pomagalo u spašavanju putnika.

Luisa Osorio rekla je za kolumbijske novine Noticias Caracol da su se pridružili letu kako bi snimili sadržaj za mreže društvenih medija. Oboje su mislili da neće preživjeti nesreću.

"Ukrcali smo se, a kad se helikopter dizao, kao da nije imao dovoljno snage. Počelo se vrtjeti, jako brzo vrtjeti i rekli smo si: 'Umrijet ćemo ovdje!'", rekla je Osorio i prisjetila se da su im spasioci rekli da se 'ne miču, apsolutno ne rade ništa, čak ni ne dišu' dok su radili na njihovom izvlačenju.

A tourist helicopter spun out of control and crashed into a rooftop while trying to land in Medellín, Colombia. All six people on board– four passengers, a pilot and co-pilot – survived the crash. pic.twitter.com/VbkjtGeZ5p — CBS News (@CBSNews) February 28, 2024

Zrakoplov se strmoglavio i zabio u zid zgrade, gdje se zaglavio između konstrukcije i antene. Drugi video prikazuje pilota kako izlazi iz helikoptera i drži se za ljestve pričvršćene za antenu.

Stanari su odmah izašli i pomogli ukućanima da se spase. Vatrogasna postrojba Medellína upotrijebila je nekoliko dizalica za uklanjanje helikoptera s mjesta.

Svi letovi helikoptera obustavljeni su dok vlasti istražuju uzrok nesreće.