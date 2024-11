Za ponedjeljak je u Srbiji planiran kraj suđenja Urošu i Radiši Blažević za masakr u selima Dubona i Malo Orašje u kojem je u svibnju 2023. godine ubijeno devet, a ranjeno 12 osoba.

Glavnooptuženi za masakr Uroš Blažević, zahtijevao je od sudca da dopuni svoju obranu što mu je sud i dopustio.

"Molim Vas da me ne pitate za motiv, konstantno sam svaljivao krivicu. Cijeli sam život glumio i pravio od sebe žrtvu. Umišljao sam se da me svi mrze. Istina je da sam odbijao krivicu, a kriv sam samo ja. Mislim da sada nije kasno da to kažem iako sam trebao na početku", rekao je Blažević i dodao.

"Želio bih izjaviti saučešće, znam da njihovu bol neće ništa umanjiti, ali bih se svima htio ispričati za svoje ponašanje. Stojim ispred sudca, moja sudbina je u njegovim rukama. Osudite me najstrože, želio bih da mi date sad papir i da potpišem da mi izvadite oko, iscijedite kralježničnu moždinu, odsječete ruku i nogu. Ja sam sada mrtav čovjek", zaključio je.

Dozvola sudca da dopusti Blažiću da nadopuni svoju obranu izazvala je reakcije članova obitelji ubijenih koji su sjedili u publici. Rekli su da ne mogu to više slušati, a pojedini roditelji čak su napustili sudnicu, piše Blic.

Uroš Blažević i njegov otac Radiša dovezeni su u maricama pod jakim mjerama osiguranja u zgradu Specijalnog suda. Odmah zatim na sud su stigli i roditelji osoba koje je Uroš 4. svibnja ubio.

Uroš je priznao krivicu, a kako u vrijeme izvršenja zločina nije napunio 21 godinu te je bio mlađi punoljetnik, nije mu bilo moguće izreći kaznu doživotnog zatvora za krivično djelo već maksimalnu kaznu u trajanju od 20 godinu. Tužiteljstvo je sudu predložilo ovu kaznu.

Zatvor prijeti i njegovom ocu Radiši koji je u objektima koji stanuje držao veću količinu oružja i municije koje je njegov sin koristio prilikom višestrukog ubojstva.

On je negirao krivicu, a za kaznenog djelo koje mu se stavlja na teret predviđena je kazna zatvora u trajanju od dvije do 12 godina.

