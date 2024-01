VIDEO Preračunala se i 14 sati provela na olupini automobila u nabujalom potoku: Spašavali je helikopterom

Nakon 14 sati, spašena je žena koja je automobilom zapela u nabujalom otoku u blizini Fermonta u Kaliforniji.

Kako navodi policija, žena je pokušala prijeći potok, no zbog snažnih kiša voda je nabujala i prevrnula njezin automobil.

Prije nego što je spašena, žena je provela čak 14 sati na olupini svojeg automobila te je bila primorana provesti noć na otvorenom.

Kalifornijski vatrogasci objavili su dramatične snimke spašavanja žene, piše News5.

NEW: California woman rescued by a California Highway Patrol helicopter after being stranded on her upside-down car for 15 hours.



Heroes 🔥



On Monday evening, the woman tried crossing a flooded road near Fremont, CA when her car was swept away.



She spent the entire night on… pic.twitter.com/9rdGcZk7Wm