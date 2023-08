Spašeni muškarci koji su u rano jutro u nabujaloj rijeci dozivali pomoć: "U nama su vidjeli zadnju slamku spasa"

U subotu oko 5:30 policijski službenici Policijske postaje Zaprešić zaprimili su dojavu kako u Sportskoj ulici u Drenju Brdovečkom nekoliko osoba doziva u pomoć.



Dolaskom u Drenje Brdovečko policijski službenici su se uputili do kraja makadamskog puta koji se nalazi oko 200 metara od posljednje naseljene kuće u naselju, prekinutog nabujalom rijekom Savom. Na udaljenosti od oko 100 metara su čuli nekoliko osoba koje su dozivale pomoć.



U močvarnom raslinju razina vode je naglo rasla zbog izlijevanja rijeke iz korita te su policijski službenici ušli u nabujalu rijeku kako bi utvrdili na kojem se mjestu nalaze osobe kojima je potrebna pomoć. Vodeći se glasovima dozivanja u pomoć, locirali su da se osobe nalaze s druge strane raslinja. Bile su okružene naglo rastućim vodostajem Save te su policijski službenici odmah započeli akciju spašavanja.

Zbog propadanja u močvarno tlo i podvodnog granja, nisu uspijevali doći do unesrećenih

"Riječ je o području na kojem se nalazi velika šikara, razina vode bila je visoka i jedini način da odredimo gdje se osobe nalaze bilo je uspostavljanje glasovnog kontakta, što smo i uspjeli napraviti i na taj smo se način vodili prema lokaciji na kojoj se osobe nalaze", riječi su policijskog službenika Dine koji je sudjelovao u spašavanju.



Razina vode u tom je trenutku bila između dva i tri metra te su policajci iz Zaprešića prvo pokušali plivati pridržavajući se za grane i probiti se s desne strane do mjesta s kojeg su čuli glasove, ali zbog propadanja u močvarno tlo i podvodnog granja, nisu uspjeli pronaći siguran oslonac te su se vratili na početnu točku i krenuli s lijeve strane. Močvarno tlo koje je propadalo i podvodne grane opet su im onemogućili pronalazak sigurnog oslonca kako bi došli do osoba kojima je trebala pomoć.



Nakon što su bili primorani vratiti se na početak, udružili su snage s članom vatrogasne postrojbe DVD Brdovec, uzeli čamac i potrebnu opremu za spašavanje te se probili kroz raslinje i uočili tri muške osobe, okružene naglo rastućim vodostajem, koje su se pridržavale za obližnje grane. Zajedno s vatrogascem, veslajući su se probili kroz nepristupačan teren do tri mlađa muškarca izvukli ih iz vode i smjestili u čamac na sigurno.

"Njihovo je stanje bilo euforično kada su vidjeli da im se približavamo"

"Njihovo je stanje bilo euforično kada su vidjeli da im se približavamo, vjerujem da su u nama vidjeli zadnju slamku spasa iz nabujale vode. Zahvalan sam što se sve tako završilo i što smo svi zajedno iz ove situacije izašli neozlijeđeni“, naveo je policijski službenik Marijan iz Policijske postaje Zaprešić.



S obzirom na to da su trojica muškaraca, ujedno tražitelji međunarodne zaštite u RH, pokazivali znakove pothlađenosti, nakon uspješnog dolaska do mjesta gdje su se nalazile ostale službe spašavanja, medicinski su zbrinuti u domu zdravlja te je utvrđeno da nisu ozlijeđeni.