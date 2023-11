"Želim ponovno spavati i izaći iz stana, spreman sam platiti 20.000 eura"

Zlatar Edip Ercosman (58) koji je krajem listopada brutalno pretučen u svom stanu u Hagenu nudi nagradu u iznosu od 20 tisuća eura za informacije koje mogu dovesti do dvojice počinitelja koji su ga napali.

"To što sam preživio je pravo čudo. Moja zlatarnica je dosad tri puta bila opljačkana, ali ovo je prvi put da su me napali u stanu. Nemam neprijatelja, ne znam zbog čega su došli u stan. Gotovo su me ubili", rekao je Edip Ercosman.

Policija je izvijestila kako je krajem listopada maskirani muškarac više puta metalnom šipkom udario Ercosmana, te mu prijetio vatrenim oružjem.

Ercosman se branio sve dok nije izgubio svijest. Njegovi sinovi su u vrijeme zločina bili u školi, a partnerica (55) je bila u stanu. Ona je lakše ozlijeđena. Istražiteljima je rekla da je vidjela napadača kako na ulici razgovara s drugim počiniteljem. Kada se začula buka na stubištu, obojica su pobjegla, piše Fenix Magazin.

Liječnici su se borili za život napadnutog 58-godišnjaka. Srce mu je tri puta stalo, zadobio je traumatsku ozljedu mozga, moždano krvarenje i dva slomljena prsta. U bolnici je proveo 14 dana, hitno je operiran, bio je i u stanju kome.

Zlatar je ponovno na nogama, ali još ne može raditi.

"Ne usuđujem se izaći sam na ulicu i ne volim biti sam kod kuće", rekao je otac troje djece i priznao da zbog napada ima psihičkih problema.

"Želim ponovno moći spavati i izlaziti, spreman sam platiti 20.000 eura za dojavu koja vodi do identifikacije napadača", rekao je.

Policijski odred za ubojstva provodi istragu. Istražitelji čekaju procjenu DNK dokaza.