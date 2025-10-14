Zelenski oduzeo državljanstvo gradonačelniku Odese, on najavio: "Idem na sud"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oduzeo je ukrajinsko državljanstvo gradonačelniku Odese Henadiju Truhanovu nakon višegodišnjih optužbi da posjeduje rusku putovnicu.

Odluka znači da će Truhanov izgubiti funkciju gradonačelnika, no on je poručio da će se protiv odluke boriti na sudu.

Prema informacijama koje su potvrdili pravosudni izvori za Kyiv Independent, ukrajinsko državljanstvo oduzeto je Truhanovu, baletanu Serhiju Poluninu i bivšem političaru Olehu Carjovu.

Truhanov je ranije poricao da ima rusku putovnicu, a navodi o njegovom ruskom državljanstvu pojavljuju se još od 2014. godine.

Ukrajinski novinari tada su objavili dokumente koji su, kako tvrde, pokazivali da je Truhanov imao rusku putovnicu. On je to više puta negirao i 2017. putem ruskog suda zatražio da mu se dokument poništi zbog "proceduralnih grešaka". Tvrdio je da je za postojanje putovnice saznao na internetu.

Pokrenuta peticija kojom su građani tražili da mu se oduzme državljanstvo

Prošle godine aktivist Serhij Sternenko objavio je nove dokumente koji navodno dokazuju da Truhanov još uvijek ima rusko državljanstvo. U istim je podacima pisalo da je osoba s njegovim imenom otvorila ruski bankovni račun samo nekoliko tjedana prije početka invazije na Ukrajinu.

Dan prije odluke Zelenskog pokrenuta je peticija kojom su građani tražili da mu se oduzme državljanstvo. Potrebnih 25 tisuća potpisa prikupljeno je u svega nekoliko sati. U peticiji se navodi da "navodno dvojno državljanstvo gradonačelnika Odese predstavlja sigurnosni rizik i narušava povjerenje građana u lokalnu vlast".

Šezdesetogodišnji Truhanov vodi Odesu od 2014. i dvaput je ponovno izabran. Unatoč brojnim aferama i optužbama za korupciju, uspio je ostati na funkciji.

Nekada blizak Rusiji, Truhanov se nakon početka rata pokušao prikazati kao ukrajinski patriot. Prije sedam godina bio je optužen da je grad oštetio za oko 2,2 milijuna dolara. Sud ga je 2019. oslobodio, no žalbeni sud 2021. ukinuo je presudu i ponovno otvorio slučaj. Truhanov je u međuvremenu dvaput uhićen, ali je pušten uz jamčevinu.

Odluka o oduzimanju državljanstva došla je nekoliko tjedana nakon teških poplava u Odesi u kojima je poginulo najmanje deset osoba. Lokalnim vlastima zamjeralo se na lošem odgovoru na katastrofu.

Ustav Ukrajine zabranjuje dvojno državljanstvo, ali istodobno jamči da se državljanstvo ne može oduzeti. Ipak, predsjednik ima ovlast da ga dodijeli ili ukine.

Gubitak državljanstva može biti temelj za smjenu dužnosnika, pa tako i izabranih, poput gradonačelnika. U tom slučaju dužnost preuzima tajnik gradskog vijeća.