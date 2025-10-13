Hoće li im SAD dati moćno oružje koje može dosegnuti Rusiju? Zelenski ide ponovo u Washington

Visoka ukrajinska delegacija trebala bi doći u Washington prije sastanka kako bi postavila temelje za razgovore čelnika.
Podijelite
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da će se u petak sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu, gdje bi dvojica čelnika trebali razgovarati o oružju za Kijev u ratu protiv Rusije, prije svega o raketama dugog dometa Tomahawk.
Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski je kazao da je s američkim predsjednikom podijelio viziju o tome koliko američkih raketa Tomahawk Ukrajina treba u ratu protiv Rusije. Dodao je da će s Trumpom o pojedinostima razgovarati u petak.
Jedan od izvora upoznatih s planiranjem susreta kazao je da se očekuje da će glavne teme uključivati protuzračnu obranu, dodatno američko oružje za Kijev i potencijalni povratak Rusije za pregovarački stol.
Zelenski lobira u Washingtonu za opskrbu američkim raketama Tomahawk, koje imaju sposobnost pogoditi Moskvu, ali za koje Ukrajinci kažu da bi se koristile samo na vojnim ciljevima.