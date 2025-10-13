Hoće li im SAD dati moćno oružje koje može dosegnuti Rusiju? Zelenski ide ponovo u Washington

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da će se u petak sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu, gdje bi dvojica čelnika trebali razgovarati o oružju za Kijev u ratu protiv Rusije, prije svega o raketama dugog dometa Tomahawk.

Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski je kazao da je s američkim predsjednikom podijelio viziju o tome koliko američkih raketa Tomahawk Ukrajina treba u ratu protiv Rusije. Dodao je da će s Trumpom o pojedinostima razgovarati u petak.

Jedan od izvora upoznatih s planiranjem susreta kazao je da se očekuje da će glavne teme uključivati ​​protuzračnu obranu, dodatno američko oružje za Kijev i potencijalni povratak Rusije za pregovarački stol.

Zelenski lobira u Washingtonu za opskrbu američkim raketama Tomahawk, koje imaju sposobnost pogoditi Moskvu, ali za koje Ukrajinci kažu da bi se koristile samo na vojnim ciljevima.

Moskva je rekla da bi takav potez predstavljao ozbiljnu eskalaciju.

Visoka ukrajinska delegacija, predvođena premijerkom Julijom Sviridenko, trebala bi doći u Washington prije sastanka u petak kako bi postavila temelje za razgovore čelnika, rekao je izvor.