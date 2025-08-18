Obavijesti Foto Video Pretražite
Nevjerojatna operacija na sjeveru Europe: Crkva visoka 40 metara krenula na put od tri kilometra

Piše DNEVNIK.hr, 18. kolovoza 2025. @ 20:07 komentari
Selidba crkve u Švedskoj - 1
Selidba crkve u Švedskoj - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Zbog rudnika na sjevernu Europe seli se crkva visoka 40 metara i teška više od 600 tona.
  Napad na vozača ZET-a - 5
    što se dogodilo?

    Obrat u slučaju izbodenog vozača! Oglasila se policija: "Nije bilo kaznenog djela"
  Ilustracija
    ZLOČIN U SUSJEDSTVU

    Miroslav je ubijen na gulašijadi: "Brutalno su ga tukli po glavi i tijelu"
  Vozač ZET-ova autobusa napadnut nožem
    Linija 225

    Užas u Zagrebu: Putnik pronašao ozlijeđenog vozača autobusa

Zbog rudnika u Švedskoj se seli crkva visoka 40 metara
umjesto rušenja
Nevjerojatna operacija na sjeveru Europe: Crkva visoka 40 metara krenula na put od tri kilometra
