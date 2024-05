FOTO Zbog neobične fotografije britanskog ministra u vlaku nastao kaos, a on poručio: "Ubijte me sad. Ili odrastite"

Johnny Mercer, britanski ministar vojnih veterana, našao se na meti korisnika društvenih mreža nakon što se u medijima pojavila fotografija na kojoj se vidi kako sjedi bos u vlaku za London.

Slika se pojavila u The Timesu, koji je izvijestio da je putnik snimio fotografije Johnnyja Mercera koristeći svoj laptop.

Kada je fotografija snimljena 6. svibnja podijeljena te procurila na društvene mreže, korisnici su kritizirali ministra branitelja zbog izutih cipela i čarapa - a oglasio se čak i premijer.

