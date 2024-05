FOTO/ VIDEO Kina dignula vojsku i okružila Tajvan: "Ovo vam je kazna!"

Kineska vladajuća Komunistička partija kaže da je Tajvan dio njezina teritorija, iako ga nikada nije kontrolirao, te je obećala da će zauzeti otok, ako bude potrebno i silom.

Vježbe koje su počele rano ujutro u četvrtak i koje će okružiti Tajvan predstavljaju prvi pravi test za novoizabranog Lai Ching-tea.

Kineska Narodna oslobodilačka vojska (PLA) priopćila je da je pokrenula zajedničke vojne vježbe koje uključuju kopnenu vojsku, mornaricu, zrakoplovstvo i raketne snage u područjima oko Tajvana u četvrtak u 7:45, piše CNN.

#breaking First video of China military exercises around Taiwan via CCTV/Weibo.



PLA statement: "Taiwan independence”and peace across the Taiwan Strait are incompatible



The Eastern Theater Command launches the "Joint Sword-2024A" exercise. It is a powerful punishment for the… pic.twitter.com/7ouRaaxHEQ