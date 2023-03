S manjkom vode mogla bi se suočiti i Europa. Njemačka već ima plan što će u slučaju nestašice. Na ruku ne ide ni manjak kiše, kao ni visoke temperature. Priču donosi reporterka Dnevnika Nove TV Marija Horvat.

Dijelovi Španjolske griju se na +30, a Španjolci su podijeljenog mišljenja. Dok je nekima vrijeme super za šetnje i uživanje, drugi se pak brinu što to donosi: "Prevruće je, ne sviđa mi se ovakvo proljeće. Nije potrebno, užasno je za planet i sve nas."

Proljetno uživanje na plaži - nikad ljepše, a opasnost za okoliš nikad veća. Vrućina isušuje umjetno jezero nedaleko od Barcelone. Crkvica koja je nekad samo virila iz vode je sada u potpunosti vidljiva.

Druga najtoplija otkad postoje mjerenja: Temperature su ove zime bile daleko iznad prosjeka

"U svojih 66 godina života nikada je nisam vidio cijelu. Uvijek sam vidio gornji dio zvonika i sve ostalo ispunjeno vodom. I ovo je prva godina da, nažalost, možemo u potpunosti vidjeti crkvu", rekao je Luis Fons.

Isušivanjem vode smanjuje se koncentracija kisika. Ribarski brodovi oko ispucale zemlje vade tone ribe zbog rizika od masovne kontaminacije.

Xavi Fabregas kazao je da je to nužno: "Što je manje vode, to je manje kisika i voda će se pokvariti. Ribe će uginuti, to je tako."

Svoje vode prvi će put nacionalnom strategijom zaštititi Njemačka. Cilj je da se do 2050. zaštite šume i zelene površine te distribucija vode u slučaju regionalne nestašice kroz kategorizaciju i rangiranje potrošača.

Ovo je jedna od najveće globalne prijetnje: "Povećavaju stopu rasta bakterija i brzinu razvoja gena otpornih na antibiotike"

Njemačka ministrica Steffi Lemke svjesna je problema: "Moramo se pripremiti za promjene klimatske krize i prilagoditi se činjenici da će vodoopskrba biti drugačija, mijenjat će se vremena i količine, da se moramo zaštititi od poplava, od velikih kiša, ali i od suše i vrućine. A prije svega želimo održati netaknuti ekosustav".

Netaknuta će ostati i rijeka Vjosa. Albanska vlada je "posljednju divlju rijeku" proglasila nacionalnim parkom. Albanija gotovo svu svoju električnu energiju proizvodi iz hidroelektrana i planirala ih je izgraditi duž rijeke.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.