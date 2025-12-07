VIDEO Vojska upala na televiziju: "Preuzimamo vlast"

Vojnici u zapadnoafričkoj državi Benin objavili su na nacionalnoj televiziji da su svrgnuli predsjednika Patricea Talona i preuzeli vlast u zemlji. U svojem obraćanju naciji vojska je objavila suspenziju ustava te raspuštanje vlade i svih političkih stranaka.

"Vojska svečano obećava da će beninskom narodu dati nadu u zaista novo razdoblje, gdje će bratstvo, pravda i rad prevladati", pisalo je u priopćenju koje je pročitao jedan od vojnika, njih osmorice koji su se ukazali na držav noj televiziji.

Skupina se naziva Vojnim odborom za obnovu. Pukovnik Pascal Tigri imenovan je predsjednikom vojnog odbora, priopćili su vojnici. Istovremeno, francusko veleposlanstvo u Beninu izvijestilo je o pucnjavi u blizini predsjedničke rezidencije u glavnom gradu Cotonouu te pozvalo svoje građane da iz sigurnosnih razloga ostanu u zatvorenom. Vojnici su također naredili zatvaranje svih kopnenih i zračnih granica zemlje do daljnjega, piše BBC.

Kao razlog za preuzimanje vlasti naveli su da Talonova administracija loše upravlja zemljom. Taj poslovni čovjek (67) poznat kao "kralj pamuka", trebao je odstupiti sljedeće godine po završetku svog drugog i posljednjeg mandata. Na vlast je prvi put došao na izborima 2016. godine. Talon je ranije obećao da se neće kandidirati za treći mandat i već je imenovao svog nasljednika, a novi izbori bili su zakazani za travanj. Prema posljednjim informacijama, uspio je pobjeći iz zemlje.

Vladajuća koalicija u Beninu je za svog kandidata nominirala ministra financija Romualda Wadagnija, ključnog arhitekta njenih gospodarskih politika, kako bi nastavio provoditi reforme trenutne administracije bude li izabran.

No, beninski ministar unutarnjih poslova Alassane Seidou je u priopćenju rekao da su oružane snage uspješno spriječile pokušaj puča. Ministar vanjskih poslova Olushegun Adjadi Bakari je za Reuters rekao da je "manja skupina" vojnika pokušala srušiti vladu, ali da snage odane predsjedniku Patriceu Talonu rade na obnavljanju reda.

"Došlo je do pokušaja, ali situacija je pod kontrolom. Velik dio vojske je i dalje vjeran te preuzimamo situaciju", rekao je. Dodao je da pučisti imaju kontrolu samo nad državnom televizijom kojoj je onemogućeno emitiranje od nedjelje prijepodne.

Ovaj navodni državni udar u Beninu događa se samo tjedan dana nakon što je u susjednoj Gvineji Bisau svrgnut predsjednik Umaro Sissoco Embaló. Zapadna Afrika je posljednjih godina pogođena nizom državnih udara, uključujući one u Burkini Faso, Gvineji, Maliju i Nigeru, što izaziva strah od daljnje destabilizacije i pogoršanja sigurnosne situacije u cijeloj regiji.

Jedna od stabilnijih demokracija u Africi

Benin se smatra jednom od stabilnijih demokracija u Africi. Jedan je od najvećih proizvođača pamuka na kontinentu, ali ujedno spada među najsiromašnije zemlje svijeta. U posljednjih nekoliko godina bilježi porast džihadističkih aktivnosti, dok se skupine povezane s Islamskom državom i Al-Kaidom šire prema jugu.

Nakon stjecanja neovisnosti od Francuske 1960. godine, ova zapadnoafrička država doživjela je niz vojnih udara, osobito u desetljećima koja su uslijedila. Od 1991. zemlja je politički stabilna, nakon dvadesetogodišnje vladavine Mathieuja Kérékoua, marksista-lenjinista koji je državu preimenovao u Narodnu Republiku Benin.