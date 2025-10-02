Rusija je u četvrtak rekla da nema Hladnog rata sa zapadom jer je to sada "vatreni" sukob te da Europska unija i NATO lažu o moskovskim operacijama sabotaže kako bi opravdali ogromnu vojnu potrošnju.

Rat u Ukrajini, najsmrtonosniji u Europi od Drugog svjetskog rata, izazvao je najveći sukob između Rusije i zapada od Kubanske krize 1962. godine.

"Ne bih se složila s usporedbom s Hladnim ratom", rekla je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova novinarima na pitanje postoji li sada novi Hladni rat sa zidom od dronova nalik "Željeznoj zavjesi" koji se gradi u Europi.

"Sad smo u sukobu drugačijeg oblika. Ovdje već dugo nema hladnoće, ovdje već ima vatre", rekla je Zaharova.

Na pitanje o europskim optužbama da je Rusija ušla u zračni prostor NATO zemalja, izvela sabotaže i hakirala ključne instalacije, Zaharova je odgovorila da te neutemeljene optužbe pokazuju da EU i NATO pripremaju provokacije protiv Moskve.

"Sve njihove izjave ukazuju - prvo, da pripremaju slijed provokacija. Drugo, da trebaju opravdati svoje vojne proračune", rekla je Zaharova.