Putin održao govor: "Nećemo propustiti odgovoriti na opasnu militarizaciju Europe"

Ruski predsjednik Vladimir Putin sudjeluje na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog debatnog kluba Valdai, koji se održava u Sočiju.

Ovogodišnji skup nosi naslov Policentrični svijet: upute za uporabu, a Putin je u svom govoru na konferenciji govorio o novom globalnom poretku.

Obrušio se na europske zemlje rekavši da raspiruju histeriju. Kaže kako je nemoguće povjerovati da bi Rusija napala zemlje NATO-a.

"Pokušavaju ponovno stvoriti dobro poznatog neprijatelja kojeg su izmislili prije stotina godina - Rusiju".

"Europske vladajuće elite kažu da je rat s Rusijom blizu, a to su gluposti. Bilo bi to protivno ruskim sigurnosnim interesima".

Putin je potom kazao kako će Rusija imati "uvjerljiv odgovor" na europsku militarizaciju.

"Moramo to uzeti u obzir kako bismo održali našu obranu i sigurnost", kaže Putin.

Pita se jesu li najave poput Njemačke da će izgraditi najmoćniju europsku vojsku bile samo retorika ili bi se mogle stvarno provesti u djelo.

"Rusija će pomno pratit ovaj razvoj događaja, a ruski odgovor bi bio, blago rečeno, prilično uvjerljiv", kaže.

Putin je pohvalio napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje između Izraela i Hamasa te uspostavi primirje u Gazi.

"Ponosni smo na to"

U govoru je poručio i kako međunarodne sankcije zbog rata u Ukrajini nisu uspjele pokoriti njegovu zemlju. Naprotiv, tvrdi da je Rusija pokazala najveću otpornost i da se time ponose i narod i oružane snage.

"Ponosni smo na to, ponosni smo na Rusiju i naš narod i oružane snage”, rekao je, dodavši da se globalna ravnoteža u svijetu ne može uspostaviti bez ruskog pristanka i sudjelovanja. Ipak, upozorio je da "neki i dalje tvrdoglavo žele nanijeti strateški poraz Moskvi".

"Živimo na raskrižju"

Putin je svoj govor započeo tvrdnjom da ne može ponuditi upute za uporabu policentričnog svijeta, jer oni koji traže savjete na kraju ih ionako ne slijede. Ipak, iznio je vlastitu viziju promjena koje, prema njegovim riječima, oblikuju novi svjetski poredak.

"Živimo na raskrižju i svijet se dramatično mijenja, pa moramo biti spremni za sve. Ulozi su strahovito visoki", rekao je, naglasivši da internet, unatoč dostupnosti informacija, ne pomaže u prenošenju ruske vizije globalnih procesa.

Dinamika multipolarnog svijeta

Ruski predsjednik opisao je multipolarnost kao sadašnju realnost, novu arhitekturu moći u kojoj se pojavljuje sve veći broj aktera. Takav svijet, kaže, otvara prostor za kreativnija rješenja, ali je istodobno nestabilan i teško predvidljiv.

"Multipolarni svijet je vrlo dinamičan i mijenja se preko noći. Teško ga je predvidjeti i treba se snaći", upozorio je Putin.

Prema njegovim riječima, nikada u povijesti na globalnoj sceni nije bilo toliko različitih igrača. "Svi oni moraju pronaći zajednički jezik, jer nitko ne želi igrati po pravilima nekoga tko je daleko. Međunarodni odnosi prolaze kroz velike promjene", dodao je.

Povijesni kontekst i NATO

Osvrnuo se na povijest ruskih odnosa sa Zapadom. Podsjetio je kako je tijekom mandata američkog predsjednika Billa Clintona postojala ideja da se Rusija pridruži NATO savezu, no inicijativa je bila odbijena.

"Mi nismo bili ti koji su odbili suradnju, već oni koji su nas isključili iz tih procesa", naglasio je Putin, zaključivši da je upravo taj trenutak snažno utjecao na oblikovanje današnjeg ruskog pogleda na međunarodne odnose.