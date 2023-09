Medeni mjesec iz noćne more: Tijekom nevremena nestao par na bračnom putovanju

U snažnoj oluji i poplavama nestao je austrijski bračni par koji je u Grčkoj bio na medenom mjesecu. Voda je navodno odnijela kuću u kojoj su boravili.

Hitna službe navode da tragaju za parom i još nekoliko nestalih osoba.

Bračni par iz Graza od snažnih kiša i nevremena sakrio se u bungalov u odmaralištu Potistika, u blizini planine Pelion, no kuću je tada iznenada voda odnijela u more, rekao je vlasnik smještaja Samaras Thanakis za BBC. Kako navodi Thanakis on i drugi gosti otišli su na uzvisinu te su isto savjetovali i bračnom paru.

"Situacija je bila vrlo loša. Vrlo je teško odlučiti što učiniti u takvom trenutku", objasnio je vlasnik smještaja.

Grčka vatrogasna brigada rekla je da tim na tom području traži nestale osobe, uključujući i mladence.

Snažna oluja Daniel koja je uz Grčku pogodila i Tursku i Bugarsku radi ogromne probleme. U središnjoj Grčkoj brojni ljudi ostali su zarobljeni na krovovima svojih kuća, a zasad je život izgubilo desetak ljudi.