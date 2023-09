VIDEO Razorna oluja Daniel stvorila kaos u Grčkoj: Kuće i ulice pod vodom, ljudi zarobljeni u automobilima, bujica nosi sve pred sobom

Jedan je muškarac pronađen mrtav, a stotine kuća i cesta poplavljene su u lučkom gradu Volosu u središnjoj Grčkoj u utorak, nakon 10 sati grmljavinske oluje Daniel u široj regiji. Kiša i oluja ne staju te se očekuje da će potrajati još 24 sata.

Muškarca, uzgajivača stoke, prignječio je zid koji se srušio tijekom pljuska u okrugu Agios Georgios, priopćila je vatrogasna služba. Njegovo tijelo izvadilo je 10 vatrogasaca upućenih na mjesto događaja, javile su grčke novine Kathimerini.

Stotine vozača ostalo je zarobljeno u svojim automobilima na glavnim prometnicama koje prolaze kroz grad, a vertikalne ceste dovele su ogromne količine kišnice s planine Pelion, koju odvodna mreža nije u stanju primiti. Agencija Nikana objavila je da je bez signala ostala i jedna srpska obitelj na ugroženom području, javlja Nova.rs.

Razina vode narasla je u utorak za tri metra, dovodeći u opasnost susjedni okrug Agioi Anargyri. Podrum bolnice Achillopoulio bio je ispunjen vodom, a sve autobusne linije su obustavljene. Poplave su zabilježene i u selima Agria, Portaria, Tsangarada i Stagiates, gdje je opskrba električnom energijom bila nestabilna.

Prema prognozi meteorologa, jake oborine se u tom dijelu Grčke očekuju u sljedeća 24 sata, dok su noćas obilne oborine bile u Volosu i cijeloj Tesaliji.

Gusto pošumljena planina Pelion u prefekturi Magnezija suočava se s velikom količinom oborina. "Količina kiše je nestvarna. Samo u Zagori je u jednom danu palo više od 500 milimetara kiše, a godišnja količina oborina u Ateni je oko 400 milimetara", rekao je za Kattimerini šef meteorološke službe Kostas Laguvardos.

U tijeku je evakuacija građana iz obalnih područja u Larissi gdje su ceste poplavljene zbog obilne kiše.

Terrible floods due to heavy rains in the Volos of Greece 🇬🇷 (05.09.2023)



