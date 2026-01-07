Oni su nevidljiva vojska na koju Putin nije spreman: "Pripremamo se za iduću fazu rata, okupatora čeka pakao"

Najmanje 2000 agenata proukrajinske skupine otpora Ateš ('vatra' na krimskotatarskom) provodi sabotaže iza neprijateljskih linija kako bi poremetili ruske vojne operacije na okupiranim područjima Ukrajine. To je "nevidljivi neprijatelj" za kojeg Putin možda neće biti spreman ako Ukrajina bude prisiljena predati teritorij, uključujući možda i ostatak Donbasa, prema uvjetima mirovnog sporazuma koji promovira američki predsjednik Donald Trump.

Atešov agent koji je nedavno detonirao još improviziranih bombi na jednoj od željezničkih pruga koje ruska vojska koristi u istočnoj Ukrajini za dovoz oružja i zaliha zna da njegovi postupci neće bitno promijeniti tijek rata, ali za Telegraph je objasnio kako je sabotiranje neprijateljske rute opskrbe dalo ukrajinskim trupama s druge strane fronte malo više vremena.

Taj 30-godišnjak samo je jedan od tisuća muškaraca i žena koji izvode vrlo rizične sabotaže na teritorijima pod ruskom okupacijom kako bi spriječili napredovanje Putinovih trupa.

"Makijivka je moj grad. Znam tko kuda hoda, koja ulična svjetla ne rade, gdje psi laju bez razloga i ne ističem se", rekao je još jedan ukrajinski agent. Ti civilni agenti, koji vrlo dobro poznaju područja koja su sada okupirale moskovske snage, postali su vrlo vrijedan adut za ukrajinske snage.

Ateš i njegovi agenti s kojima je Telegraph razgovarao tvrdili su da primirje neće donijeti mir, već će označiti novu fazu u sjenovitom ratu koji vode ukrajinski pokreti otpora.

"Nisam vojnik niti heroj", rekao je jedan od agenata, ali "ovo je moja zemlja... i nećemo dopustiti da izbrišu dio Ukrajine koji još uvijek živi u ljudima ovdje."

Špijuni iz sjene

Ateš špijunira kretanje ruske vojske i ometa njezinu logistiku otkako je osnovan 2022. na anektiranom Krimu. Pokret se brzo proširio preko okupiranog ukrajinskog teritorija i duboko u Rusiju, infiltrirajući se u moskovsku vojsku.

Gerilska skupina, koja surađuje s ukrajinskom obavještajnom službom i drugim mrežama otpora, raste u veličini i sofisticiranosti kako se rat bliži četvrtoj godini, što joj omogućuje da cilja na sve važnije mete. Sada ciljaju ruske komunikacijske tornjeve, postaje za elektroničko ratovanje, vojne teretne vlakove i skladišta nafte.

Atešove operacije postaju sve rizičnije. Rusija je značajno poboljšala svoje napore protiv sabotaže, gomilajući svoje policijske i sigurnosne snage kako bi nemilosrdno pronalazile agente Ateša i druge sabotere te nametnule brutalnu klimu straha. Rusija je 2024. Ateš proglasila "terorističkom organizacijom". Oni koji su osumnjičeni da rade za nju sada se suočavaju s do 20 godina zatvora.

Iako se računi grupe ne mogu neovisno provjeriti, rezultati su vidljivi. Često se snimaju i brzo objavljuju na svom kanalu na Telegramu, nastojeći tako potaknuti još ljudi da im se pridruže. "Većina naših agenata nas pronalazi", dodao je glasnogovornik.

Prema prošlomjesečnom izvješću Armed Conflict Location & Event Data, neovisne organizacije za praćenje sukoba, Ateš je bio odgovoran za više od polovice prijavljenih sabotaža na okupiranim područjima 2025. godine, a 32 sabotaže izveli su u Rusiji.

S obzirom na pritisak Bijele kuće na Kijev da ustupi teritorij kao dio mirovnog sporazuma, Rusiji bi se mogla dodijeliti de facto kontrola nad teritorijem koji okupira, osuđujući 1,5 milijuna Ukrajinaca na život pod neograničenom okupacijom.

"Prekid vatre će samo promijeniti naš fokus dok se pripremamo za sljedeću fazu rata", rekao je glasnogovornik.

"Želim da Ukrajinci na okupiranim teritorijima znaju da ovo nije zauvijek, okupacija će biti zaustavljena, ali moramo se boriti... Ne nasjedajte na ovu propagandu i ovaj režim. Ostanite uz Ukrajinu", dodali su.

U međuvremenu, ključni fokus je regrutiranje više ruskih vojnika. "Oni nisu samo vojnici po ugovoru, već svih činova, uključujući veterane, koji žele zaustaviti Putinov rat", rekao je glasnogovornik Ateša.

Prisutnost tajne sile unutar ruskih redova ključna je za rad Ateša. Oni dižu u zrak kontrolne točke, pale svoje vojarne i rovove te opskrbljuju ukrajinsku vojsku ključnim obavještajnim podacima kako bi pomogli u napadu na ciljeve.

Treći Atešov agent rekao je da bi bila "fatalna pogreška" Kremlja vjerovati da će okupirana ukrajinska područja jednostavno pripasti Rusiji nakon potpisivanja ugovora.

Iako je Ateš jedan od stupova ukrajinskog oružanog otpora, nije jedini. Postoje i brojne druge skupine, uključujući Narodni otpor Ukrajine, krovnu organizaciju koja djeluje diljem istoka zemlje, i Berdjansku partizansku vojsku, koja je aktivna u južnoj Zaporiškoj regiji.

Postoje i nenaoružane skupine civilnog otpora koje koriste druge metode za podizanje morala u okupiranim gradovima te destabilizaciju i zastrašivanje ruskih vlasti. Ali kijevska vojska predvodi glavni izvor otpora na okupiranim teritorijima, a korijene je utemeljila 2014. godine, kada je Moskva ilegalno anektirala Krim i započela invaziju na istok Ukrajine.

Ukrajinska vojska Foto: Afp

Godine 2021. formalno je osnovana u jedinicu Rukh Oporu (Pokret otpora), kao dio ukrajinskih specijalnih operativnih snaga, s ciljem koordinacije obuke, opskrbe i financiranja partizanskih skupina, kao i provođenja vlastitih opsežnih operacija, uključujući atentate na visoke ruske dužnosnike i generale.

"Već smo naučili živjeti u sjeni; znamo njihove slabe točke", rekao je agent Ateša koji, kao i njegovi suborci, nije obeshrabren pregovorima o primirju u Ukrajini.

"Prekid vatre samo će nam dati vremena da se bolje pripremimo, regrutiramo one koji su prije oklijevali i stvorimo pakao za okupatore na svakom stubištu i na svakoj kontrolnoj točki. Postat ćemo nevidljiva vojska. Pripremit ćemo teren za trenutak kada ruska vojska prekrši bilo koji sporazum i ponovno napadne", rekao je. "Ne čekamo mir – pripremamo se za oslobođenje."