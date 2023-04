Jevgenij Prigožin na Telegramu se pohvalio da su vagnerovci preuzeli "zakonitu" kontrolu nad gradskom vijećnicom u istočnom ukrajinskom gradu Bahmutu. Kijev tvrdi da njihove snage još uvijek drže grad.

Ruska paravojna skupina Wagner preuzela je, kako oni tvrde, zakonitu kontrolu nad gradom Bahmutom nakon mjeseci žestokih borbi.

Šef te organizacije Jevgenij Prigožin rekao je da su njegovi borci zauzeli gradsku vijećnicu te je objavio video na Telegramu na kojem se vidi kako drži rusku zastavu, za koju je rekao da će ju njegove snage postaviti na gradsku vijećnicu.

"Bahmut je osvojen zakonito. Neprijatelj je koncentriran u zapadnoj regiji", rekao je Prigožin i dodao kako je istaknuta ruska zastava s natpisom "za dobro sjećanje na Vladlena Tatarskog", ruskog vojnog blogera koji je u nedjelju ubijen u kafiću koji je navodno pripadao Prigožinu.

Prigozhin claims Bakhmut is 'legally' taken, and shows a Wagner flag with a message "good memory to Tatarsky".



This footage is near the city administration of Bakhmut if we have to believe Prigozhin. He says that Ukrainian units have moved to the western part of Bakhmut. pic.twitter.com/QfikLEuBs4