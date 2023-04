U bombaškom napadu poginuo je ruski vojni bloger. U videu koji kruži društvenim mrežama vidi se kako u ruke prima kipić. Navodno je to bila bomba.

Poznati ruski vojni bloger Vladlen Tatarski poginuo je u nedjelju u eksploziji u kafiću u Sankt-Peterburgu.

Još najmanje 30 ljudi je ranjeno. Tatarski, pravim imenom Maksim Fomin, na Telegramu je imao 560.000 pratitelja, a iako je podupirao rat u Ukrajini, često je kritizirao način na koji ga Rusija vodi.

Još nema službenih informacija o tome tko stoji iza bombaškog napada.

Na službenim stranicama Sankt-Peterburga stoji informacija da je kafić nekad pripadao Jevgeniju Prigožinu, osnivaču zloglasne skupine Wagner.

‼️ Preliminarily, the bomb was in the "award" given to Tatarsky A video shows Tatarsky being given a statuette. The power of the explosive device in St. Petersburg was more than 200 grams of TNT, police said. The number of injured in the explosion has risen to 15. pic.twitter.com/RHtsHbe0cC

Neki u Rusiji za napad su odmah optužili Ukrajinu, no za tu tvrdnju nisu ponudili dokaze. Kijev ih je odmah odbacio tvrdeći da je riječ o međusobnim obračunima.

Ruski mediji i blogeri navode kako je Tatarskom u kafiću uručen kipić koji je, čini se, eksplodirao, javlja Sky News.

Žena koja se predstavila kao Nastja postavljala je pitanja i razmjenjivala opaske s Tatarskim.

Zbog ovoga će Putinu pasti mrak na oči: Ukrajinski dužnosnik objavio što Kijev planira nakon povratka Krima

Kriv je i - alkohol? Amerikanci objavili da je zimska ofenziva ruske vojske postigla neuspjeh

Svjedokinja Alisa Smotrova citirala je Nastju, koja je rekla da je napravila bistu blogera, ali su je zaštitari zamolili da je ostavi ispred vrata sumnjajući da bi mogla biti riječ o bombi.

Nastja i Tatarski šalili su se i smijali. Ona je zatim otišla do vrata, zgrabila bistu, koja je zatim završila kod Tatarskog.

In the video, a young woman who looks like Daria Trepova enters the cafe with a box, where there will later be an explosion.



According to Russian media reports in the first photo, the girl presented a bust and goes to her seat, but Vladlen stopped her and asked her to sit next… pic.twitter.com/VDegJZ2mCv