Poznati ruski vojni bloger Vladlen Tatarski poginuo je u nedjelju u eksploziji u kafiću u drugom po veličini ruskom gradu, Sankt Peterburgu, potvrdilo je rusko ministarstvo unutarnjih poslova.

"Kao posljedica incidenta, jedna je osoba umrla. Radi se o vojnom blogeru Vladlenu Tatarskom. Šesnaest osoba je ranjeno", objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Tatarski, čije je pravo ime Maxim Fomin, imao je više od 560.000 pratitelja na Telegramu i bio je jedan od najpoznatijih vojnih blogera, dajući često kritičke komentare na račun ruskog rata u Ukrajini.

‼️ An explosion occurred in a cafe in St. Petersburg, allegedly owned by Prigozhin



There was a "military propagandist" Vladlen Tatarsky in the cafe.



It is reported that Tatarsky himself was killed and six others were injured. pic.twitter.com/eK73fCtzTx