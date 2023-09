Vučićev ministar s kojim je jeo parizer iste večeri bio u skupom ribljem restoranu: "Nije to to"

Predsjednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš zgrožen je ponašanjem predsjednika Aleksandra Vučića, a njegovo jedenje parizera naziva demagogijom.

"Propagira kako se jede parizer, a ne zna kako se radi sendvič. To je demagogija, odvraćanje pažnje od poraznih rezultata njegove vlasti. To je poraz društva, vrijeđanje inteligencije građana… To nije posao šefa države, ta demamogija da on jede parizer kad putuje u inozemstvo su potpune gluposti i to je odvlačenje pažnje od nekih poraznih rezultata njegove vlasti", rekao je Ponoš za N1.

Ono što do sada nismo znali je da je jedan on ministara koji je s Vučićem na snimci jeo parizer istu tu večer bio u skupom ribljem restoranu.

"Mi živimo u nekom dobu kad to ne bi trebalo biti tema. On okupi dva ministra, od kojih je jedan tu večer već bio u jednom uglednom, skupom ribljem restoranu i jeo San Piera. Nije to to", naglasio je.