Vučića pitali o slavlju sportskih uspjeha uz Thompsonove pjesme, on opleo: "U Hrvatskoj se po pitanju ustaštva ništa nije promijenilo"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanje da komentira činjenicu da je "Hrvatskoj dopušteno slaviti sportske uspjehe uz ustaške pjesme koje izvodi Marko Perković Thompson, dok se Srbija kritizira kada se na proslavama čuju nacionalne pjesme", rekao da po pitanju ustaštva u Hrvatskoj ne vidi ništa novo niti smatra da se išta promijenilo.

"Ta pjesma je posvećena ustaškim zločincima koji su ubijeni u Bleiburgu, ako se ne varam, i na drugim mjestima, čija je, valjda, jedina krivnja bila to što su bili 'za dom spremni', pa su takvu pjesmu pjevali. Na to moramo naučiti i naviknuti se", poručio je Vučić.

Dodao je kako je još u Jugoslaviji uvijek postojala želja da se izjednačavaju ustaše i četnici, javlja Telegraf.

"Uvijek je postojala želja da se izjednači vojvoda Sinđelić s Jurom Francetićem, nešto što nema nikakve veze jedno s drugim, ali zato što smo, valjda, svi morali biti isti, a ne da jedni budu loši, a drugi bolji. Ne biram im ideologiju – ja ne vidim sreću u ideologijama fašizma i nacizma i mi Srbi, kao dostojanstven i hrabar narod, uvijek smo se protiv nacizma i fašizma borili", zaključio je Vučić.