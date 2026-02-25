Vučić se žali Bruxellesu: "Ovo ugrožava sigurnost srpskog naroda!"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić požalio se u srijedu posebnom predstavniku Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Peteru Sorensenu na težak položaj Srba, istaknuvši zabrinutost zbog namjera Prištine da počne provoditi nove zakone koji bi mogli diskriminirati srpsku zajednicu.

Sorensen je u veljači 2025. preuzeo dužnost od slovačkog diplomata Miroslava Lajčaka i na početku mandata poručio da je potpuna normalizacija odnosa jedini način da i Srbija i i Kosovo budu dio Unije.

Vučić je poslije sastanka u Beogradu na Instagramu "posebno istaknuo zabrinutost u povodu namjera Prištine da od 15. ožujka počne provođenje novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka" koje "izravno ugrožavaju opstanak srpskog naroda" na Kosovu.

Beograd najavljeni Zakon o strancima vidi kao moguću ugrozu pitanja boravka, rada i opstanka tisuća ljudi koji funkcioniraju u sustavu institucija Srbije.

To se napose odnosi na obrazovanje jer se brojni studenti iz Srbije, sa sjevera Crne Gore, te polovica profesora i suradnika na fakultetima u Kosovskoj Mitrovici, po novom zakonu mogu smatrati strancima.

Oni će na teritoriju Kosova moći boraviti najdulje tri dana ili navesti razlog za produljeni boravak, a ako je razlog studiranje ili rad na nekom od fakulteta, onda ta institucija mora biti akreditirana u Prištini.

Vučić je, kako navodi, zamolio da "međunarodna zajednica najozbiljnije shvati ta izuzetno važna pitanja i da učini sve da osigura poštivanje prava" srpske zajednice na Kosovu.

On je naglasio i da se priključivanjem Kosova regionalnom vojnom savezu, "dodatno podižu napetosti i ugrožava sigurnost srpskog naroda".

"Istaknuo sam nužnost da se, bez daljnjih odgoda, pristupi konkretnim koracima ka formiranju Zajednice srpskih općina (ZSO), na koju srpski narod na Kosovu čeka već 13 godina", naveo je Vučić, aludirajući na briselski sporazum iz travnja 2013.

Priština se tim sporazumom obvezala da će utemeljiti ZSO, ali to odbija učiniti jer ne želi prepustiti izvršne ovlasti lokalnim zajednicama u kojima je većinsko srpsko stanovništvo.

Sa Sorensenom se sastao i šef srbijanskog ureda za Kosovo Petar Petković i rekao mu da se najavljenim zakonom izravno ugrožava više od 10.000 Srba koji žive i rade na Kosovu, uključujući njihova "temeljna ljudska i građanska prava, pravo na rad, pravo na slobodu kretanja, pravo na obiteljski život, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje".

I Petković je ponovio zahtjev za hitno formiranje Zajednice srpskih općina.

Kosovo je Deklaracijom koju je usvojila Skupština Kosova proglasilo neovisnost 17. veljače 2008., i međuvremenu su ga priznale vodeće zapadne zemlje, ali ne i Kina i Rusija, te pet država članica EU-a. Srbija odbija priznati kosovsku državnost.