Najpoznatija hakerska grupa na svijetu krenula je u cyber rat s predsjednikom Srbije i poručila mu: Očekujte još iznenađenja!

Hakerska grupa Anonymous objavila je na svom Twitter profilu da su napali stranicu Vucic.rs i time započeli cyber rat s predsjednikom Srbije.

Da je do napada došlo, objavio je na Twitteru Ivan Marković, stručnjak za cyber sigurnost. Naveo je da su napadnuti i resursi vojske, Ministarstva vanjskih poslova te stranica predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na Twitter profilu Anonymousa objavljeno je pak da su "srušili" stranicu Vucic.rs i stranicu Vojske Srbije.

„Ako se želi igrati s vatrom, hajde da počnemo“, napisali su Anonymousi uz fotografiju za koju tvrde da je dokaz da je oboren Vučićev sajt.

Predsjednika Srbije nazvali su "marionetom Vladimira Putina“.

"Budući da nas izazivaš, ispunit ćemo ti želju. Ovo je samo početak, uskoro ćete vidjeti još iznenađenja. Očekujte nas“, napisali su oni.

Hey, Putin's puppet @avucic, since you are ready to challenge us, we will fulfill your wish. This is just the beginning, you will soon witness extraordinary surprises on our behalf. Expect us. #Anonymous #OpSerbia https://t.co/AaCMSViSsX