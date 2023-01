Mirovne snage na Kosovu (KFOR) nisu prihvatile zahtjev vlade u Beogradu da se, sukladno Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti, na teritorij Kosova vrati do tisuću pripadnika srpske vojske i policije, objavio je u nedjelju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vlada Srbije KFOR-u je 16. prosinca na prijelazu Merdare, u jeku napetosti zbog barikada na sjeveru Kosova, predala zahtjev da, na temelju Rezolucije 1244 VS-UN-a, odobri vraćanje stotinu do tisuću pripadnika srpskih snaga sigurnosti na Kosovo, no Vučić je ranije, najavljujući taj zahtjev, ocijenio da će on biti odbijen.

Rezolucija 1244 VS UN-a iz lipnja 1999., kojom se zahtjeva kraj ratnih sukoba na Kosovu i povlačenje vojske i policija tadašnje SR Jugoslavije s Kosova, daje mogućnost da se, pod posebnim uvjetima, dio osoblja može vratiti, "uz nadzor međunarodne sigurnosne prisutnosti i ograničeno na mali dogovoreni broj (stotine, ne tisuće)".

Negativan odgovor KFOR-a je očekivan, izjavio je danas Vučić za provladinu TV Pink, nakon što je ministarstvo obrane 6. siječnja priopćilo da je odgovor iz stožera KFOR- stigao i da je proslijeđen Vladi i uredu šefa države.

"Svi smo znali i očekivali odgovor Kfora u kome su oni, u pažljivo pisanom tekstu, odgovorili kako smatraju da nema potrebe za povratkom vojske Srbije na teritorij Kosova i Metohije. Oni se pozivaju na Rezoluciju 1244, gdje naglašavaju svoju ulogu, ali se nisu pozvali na dio Rezolucije gdje je povratak naših snaga predviđen i dozvoljen, rekao je Vučić.

On je ukazao i da je pismo uručeno na Badnju večer, uoči pravoslavnog Božića, ocijenivši da bi "pozitivan odgovor na taj dan bio u redu", ali je bilo "neumjesno poslati negativan odgovor na takav praznik".

Barikade na sjeveru Kosova uklonjene su uoči Nove godine, ali su napetosti samo djelomice utihnule, a incidenti su se nastavili.

Dvojica mladih Srba ozlijeđeni su u petak na jugu Kosova kada je na njih pucano iz automobila u pokretu, što je doživjelo "najoštrije osude" i iz Beograda i iz Prištine.

Ured Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju priopćio je, nakon medijskih izvješća o napadu, da su Stefan Stojanović (11) i Miloš Stojanović (21) ranjeni u petak u mjestu Gotovuša kod Štrpca kada je na njih, "bez ikakvog povoda, iz vozila u pokretu pucao lokalni Albanac".

Kosovska policija priopćila je kasnije da je napadač identificiran kao A.K. (33) i uhićen.

Beograd je u povodu incidenta tražio i očekivao oštrije reagiranje međunarodne zajednice.