Međunarodna hakerska grupa Anonimus pod ukrajinskom zastavom objavila je na Twitteru svojevrsnu prijetnju predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i to zbog svega što se dogodilo na Kosovu.

"Građani svijeta, ovo je poruka Anonimusa predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću. Primijetili smo da srpske kriminalne grupe potiču tenzije i pokušavaju izazvati oružani sukob", poručili su Anonimusi Aleksandru Vučiću prozvavši ga marionetom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

NEW: Anonymous - Message to Serbian President



"#Anonymous is not a small group of powerless people to ignore, we are an organised , globally active, collective of like-minded individuals and our message will be clear, if you don't stop your dangerous actions in #Kosovo." pic.twitter.com/dNOqfmhIdn