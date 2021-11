Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je subotnje prosvjede i bagerista koji je u Šapcu htio gaziti prosvjednike. Rekao je da on nije učinio ništa loše i da je to što se kretao bagerom bilo njegovo ustavno pravo.

Tisuće ljudi blokirale su u subotu prometnice diljem Srbije protiveći se otvaranju rudnika litija, za koji kažu da bi mogao onečistiti okoliš. Policija je na nekoliko mjesta u Beogradu rasporedila snage za razbijanje demonstracija, no aktivisti su ih uspjeli zaobići i blokirati autocestu Niš - Beograd - Zagreb.

Na prosvjedu u Šapcu dogodio se incident kada je čovjek s bagerom krenuo gaziti ljude koji su blokirali prometnicu.

Bagerist je bio u pratnji ljudi koji su u rukama držali čekiće, a na prosvjedu je došlo do sukoba između prosvjednika i pripadnika Srpske napredne stranke.

Jedan od demonstranata je fizički napao bagerista, sprečavajući da bager uđe među ljude. Priveden je policiji, no danas je pušten, javlja Nova.rs.

Nova.rs navodi i da je bager koji je krenuo na okupljene građane vozio Nebojša Stojićević Jarin, šabački naprednjak. Čovjek koji je nasrnuo na bagerista zove se Dragan Milovanović Crni.

"Ustavno pravo"

Incidente na prosvjedima komentirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Rekao je da bagerist nije učinio ništa loše i da je to što se kretao bagerom bilo njegovo ustavno pravo.

Vučić je, gostujući u emisiji Hit tvit, rekao kako su organizatori prosvjeda "pokušali preuzeti primat od mainstream stranaka, koje, pa čak i Đilas, ne bi nikad pozvale građane da blokiraju put".

"Zašto se to ne radi? Zato što time gazite sve. Ti koji su to organizirali su čisti politički kriminalci. Ustav republike Srbije kaže: 'Svatko ima pravo da se slobodno kreće u Srbiji.' Sloboda kretanja se može ograničiti samo zakonom ako je to neophodno…", naveo je Vučić, prenosi Nova.rs.

Dodao je kako je na djelu bilo kršenje ustavnih prava građana Srbije.

"Vi kažete, netko je tako naišao bagerom. Pa mogao je naići čime hoće, slobodan put. To je njegovo pravo da naiđe čime hoće. Kakvi ljudi? Njemu put može zapriječiti samo državni organ. A nema mu pravo zapriječiti put bilo tko drugi, a oni su zapriječili i bagerima i buldožerima i traktorima", rekao je Vučić.

"I on, čovjek, ide sasvim polako, nije batinaš, za razliku od onih koje ste mogli vidjeti da su dovedeni kao batinaši da bi takve ljude tukli. Oni ga još prebijaju, a kakvo je on to pravo njima ugrozio? Što je on to protiv njih učinio? Pa ništa. Je li ih sprečavao da negdje odu, da negdje dođu, vrate se. Nije ništa. Ali baš ih briga", izjavio je Vučić.

Inače, pojavio se niz videosnimki koje prikazuju incident s bagerom, prosvjede u Šapcu, obračun "prve letvice Srbije" s bageristom, ali i ljudi koji su na prosvjed došli s čekićima.

Rio Tinto i peticija protiv zakona

Prosvjednici tvrde da bi planirani rudnik međunarodne korporacije "Rio Tinto" u zapadnoj Srbiji mogao izazvati negativne posljedice po okoliš te zagaditi vodu i zemljište.

Više od 220.000 ljudi potpisalo je peticiju protiv rudnika na lokaciji Jadar kod Loznice, a ustavnom sudu poslan je zahtjev za ocjenu ustavnosti lokalnog prostornog plana koji predviđa eksploataciju litija.

"Srbija nije na prodaju i neće biti ničija kolonija", rekli su prosvjednici u središtu Beograda zahtijevajući da srbijanski predsjednik ne potpiše izmjene zakona o eksproprijaciji, koji omogućuju državi prenamjenu zemljišta za projekte od javnog značaja, a koji je srbijanski parlament u međuvremenu usvojio.

Protivnici zakona tvrde da bi zakon omogućio otimanje imovine građana radi "pogubnih projekata i državnih sporazuma". Protive se mogućoj eksproprijaciji poljoprivrednog zemljišta u zapadnoj Srbiji kako bi se rudarskoj korporaciji "Rio Tinto" i inozemnom privatnom kapitalu omogućili eksploatiranje i kemijska prerada rude litija za proizvodnju baterija.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije kako je normalno da ljudi prosvjeduju, ali da "Rio Tinto" u Srbiju nije doveo on, već predstavnici bivšeg režima, a sadašnje oporbe, koje sudjeluju u prosvjedima i koje je optužio za licemjerje.