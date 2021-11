Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je na konferenciji održanoj u srijedu tri mjere za povećanje nataliteta kod mladih u Srbiji. Konstatirao je da je demografska slika loša.

''Imajući u vidu činjenicu da polako nestajemo kao nacija, moramo razmišljati kako ćemo riješiti taj problem. Bez obzira na to što je usvojen budžet, mi ćemo od 1. siječnja za svako prvorođeno dijete odmah uplaćivati 300.000 dinara, umjesto dosadašnjih 100.000'', rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će ta mjera biti kombinirana s drugim mjerama.

10.000 - 20.000 eura za stan

''Država će bespovratno pomagati mladim parovima. To će biti 10.000 do 20.000 eura direktnog poklona i to će predstavljati direktnu motivaciju da što prije izađu iz roditeljske kuće. To će puno značiti mladim parovima koji žele osnovati obitelj'', kazao je Vučić.

''Kada dobijete 20.000 eura, to puno znači. I da bismo spriječili različite vrste zloupotrebe, sva prava ćemo vezati za majku. Samo mjera za prvorođeno dijete, povećanje sa 100.000 na 300.000 dinara je 50 milijuna eura više za to'', rekao je Vučić, prenosi Nova.rs.

''Ne vrijede ispitni rokovi''

''S obzirom na to da danas majke rađaju prvo dijete u tridesetoj godini, pokušat ćemo motivirati studente, žene i muškarce, da ne bježe od rađanja djece'', rekao je Vukić.

''Za studente donosimo mjeru da, ako djevojka zatrudni i rodi dijete, za nju ne vrijede ispitni rokovi, kao ni za muškarca. Odredit ćemo za fakultete da ih moraju završiti do 26. godine, a za Medicinski fakultet do 28. godine'', najavio je Vučić i dodao da je najvažnija mjera o kojoj razgovaraju ''stanovi i ogromna pomoć''.