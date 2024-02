Očekuje li nas nastavak sunčanog vremena ili se zima polako vraća? Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedan

Preko nas se upravo sad brzo premješta oslabljeni frontalni poremećaj, odnoseći malo kiše i vjetra, no već će se sutra atmosfera ponovno stabilizirati, tlak zraka rasti. Ponovno će ojačati anticiklona sa zapada Europe, i ona nam donosi nastavak većinom sunčanog vremena.



Tako će ujutro biti djelomice do pretežno sunčano, uglavnom uz malu do umjerenu naoblaku. Nešto oblačnije bit će samo u Gorskom kotaru, Lici i Kordunu, pa tamo još može pasti koja kap kiše u jutarnjim satima.

Na obali će biti vjetrovito. Već će sad uskoro zapuhati bura koja će u noći jačati na umjerenu do jaku, a sutra ujutro, pod Velebitom i olujnu. Mogući su udari do 90 kilometara na sat, pa je na snazi žuto upozorenje meteoalarma.

I u Slavoniji će biti pomalo vjetrovito sutra ujutro. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura, na kopnu oko nule, a na obali oko 7 stupnjeva, no uz buru na moru i sjeverozapadnjak u Slavoniji, činiti će se hladnije.

Poslijepodne ćemo u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj imati obilje sunca, uz malu do umjerenu naoblaku. Zapuhat će slab jugozapadni vjetar, a temperatura će rasti do vrijednosti između 8 i 10 stupnjeva.

Moguća kiša

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Kasno navečer lokalno može pasti malo kiše, osobito u Podravini i Baranji. Nakon pomalo vjetrovitog jutra, popodne će biti mirnije, sjeverozapadni vjetar će postupno slabjeti, pa će biti i ugodnije uz 7 do 9 Celzijevih stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici sunčano uz umjerenu naoblaku, a u Istri i na Kvarneru pretežno vedro, ali pomalo vjetrovito – bura će slabjeti, no i dalje će puhati umjereno, pod Velebitom i jako. Temperatura, na obali 13, 14, a u gorju maaalo hladnije nego danas, od 6 do 8.



U Dalmaciji sutra poslijepodne pretežno vedro, rijetko uz malo oblaka. I dalje će puhati bura, uglavnom umjerena, samo povremeno i jaka, no u svakom slučaju, bit će slabija nego ujutro i nastavit će slabjeti tijekom dana. Maksimalna temperatura između 13 i 15, no činit će se malo hladnije zbog bure.

Sunčan vikend

Za vikend će u unutrašnjosti biti većinom sunčano, uz hladna jutra i ugodna poslijepodneva. Ujutro će temperatura biti malo ispod nule, a danju će rasti iznad 10 stupnjeva. U nedjelju je izgledna maglu koja se lokalno može zadržati tijekom prijepodneva, osobito na zapadu. Početkom idućeg tjedna ide zatopljenje. Temperatura će rasti do 15-ak stupnjeva.



Na obali će za vikend biti sunčano. S time da je u nedjelju lokalno moguća magla, osobito na sjeveru, oko Istre. Zatim, početkom idućeg tjedna, u Dalmaciji većinom vedro, a na sjeveru još veća vjerojatnost za niske oblake, sumaglicu i maglu. Vjetar slab, osim u subotu, tad će puhati umjeren sjeverozapadni. Temperatura od 6, 7 ujutro do 14, 15 poslijepodne.

Dakle, vikend će nam biti sunčan u cijeloj zemlji, povoljan za provesti vani! Lokalno će biti magle, osobito u nedjelju kad je ona moguća i na moru. Jutra će biti pomalo hladna, a dani ugodniji, topliji, iznad 10 stupnjeva, sa slabijim vjetrom nego sutra. Sutra će biti pomalo vjetrovito.

