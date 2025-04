Kada nam konačno stiže promjena? Meteorolog otkrio što nas sve čeka

Iznad naših krajeva jača polje visokog tlaka vrlo prostrane anticiklone koja pokriva i veći dio Europe. Jedino se još po visini zadržava malo vlažniji zrak, zbog kojeg će još u ponedjeljak uz dnevni razvoj oblaka ponegdje biti lokalnih nestabilnosti.

Ujutro i prijepodne će u većini krajeva biti pretežno ili djelomice sunčano, s najviše vedrine na Jadranu, a oblačnije će biti u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, na Jadranu mjestimice umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 17 Celzijevih stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano, mjestimice uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren, a poslijepodne će biti ugodno toplo uz temperaturu od 20 do 22 stupnja.

I u istočnim predjelima vrijeme će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će većinom umjeren istočnjak i jugoistočnjak, a poslijepodne će temperatura iznositi oko 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj će biti djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne će uglavnom u Lici doći do jačeg razvoja oblaka, lokalno uz mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak i grmljavinu. Bura će prolazno oslabjeti pa će vjetar biti većinom slab do umjeren. Najviša temperatura će iznositi od 15 stupnjeva u Gorskom kotaru do 24 ponegdje na moru.

U Dalmaciji će vrijeme biti pretežno sunčano, premda će od sredine dana ponegdje doći i do jačeg razvoja oblaka, a s time će ponegdje doći do kiše ili grmljavinskih pljuskova i to većinom u unutrašnjosti. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, a temperatura će se kretati od 22 do 24 stupnja.

Tijekom narednih dana će u unutrašnjosti vrijeme biti pretežno sunčano uz slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak. Ujutro će biti svježe, a tijekom dana ugodno toplo.

I na Jadranu će tijekom narednih dana biti pretežno sunčano ujutro uz umjerenu, podno Velebita ponegdje i jaku buru. Danju će vjetar većinom biti slab do umjeren, a temperatura se neće previše mijenjati.