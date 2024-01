Kao da je proljeće, ali zima sprema povratak? Pogledajte koliko će se zadržati sunce

Malo po malo stigli smo i na kraj siječnja, po redu drugog mjeseca u zimskoj sezoni. Završavamo ga u prosjeku, mada ćemo ovaj početak godine pamtiti po iznadprosječnoj toplini, ali i po dva izrazito hladna prodora. Nije to sve od zime, pred nama je veljača, kojoj izmjene zimskog i proljetnog vremena i više priliče. Zasad se čini da počinje proljećem, dok bi prema sredini mjeseca moglo ponovno osjetno zahladnjeti.

I u srijedu smo pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka, u stabilnoj atmosferi, jedino će zbog blizine atmosferskog poremećaja prolazno, tijekom dana ipak biti malo više naoblake. No još uvijek svakako i dovoljno sunčana vremena.

U srijedu pretežno sunčano, mirno, suho, stabilno, ponegdje i uz maglu. Uz kopnene krajeve, magle ponovno može biti i ponegdje na moru, i to na za maglu karakterističnim mjestima: južni i zapadni dio istarske obale, no bit će moguća lokalno i na srednjem Jadranu. Trajat će većinom kratko.

Vjetar slab, mjestimice burin, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutro će biti dosta hladno, uz temperaturu u unutrašnjosti od -7 do -3, u gorju može i do -10, dok se na moru očekuje od 0, rijetko uz obalu, do čak 8 stupnjeva na jugu i na otocima. Zbog hladne noći i zore do 7 sati ujutro na snazi je i žuti meteoalarm.

Tijekom dana bit će barem djelomice sunčano, prolazno moguće uz više oblaka. Bez vjetra. Najviša dnevna temperatura bit će od 6 do 8 stupnjeva.

Većinom sunčano ili dijelom vedro u srijedu i u Slavoniji i Baranji. Temperatura će ovdje biti između 5 i 8 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu očekuje se djelomice sunčano. Tek sredinom dana moguća je i povećana naoblaka. Vjetar slab, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 7 do 10, a na sjevernom Jadranu između 10 i 14 stupnjeva.

U Dalmaciji, posebno na jugu očekuje se najviše sunčana vremena. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, dok će dnevna temperatura biti najčešće oko 13, 14 stupnjeva.

Tri dana kopno

Djelomice sunčano će biti i idućih dana. U četvrtak navečer i u noći na petak uz prolazno jače naoblačenje rijetko može biti slabih oborina. U petak više sunca, uz povremeno umjeren sjeverni vjetar uz koji će i dnevna temperatura biti malo niža nego u četvrtak. Od subote danju pak osjetno toplije i većinom sunčano.

Tri dana more

I na Jadranu će idućih dana biti djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a u petak prolazno jaka i olujna bura. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati. Bit će dosta ugodno i zapravo toplo. Jedino će u petak bura ponešto pojačavati osjet svježine.

A vikend nam kao i početak sljedećeg tjedna nosi iznadprosječno toplo, te često i sunčano vrijeme.

