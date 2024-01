Sunčanim danima još nije kraj, ali daleko je do pravog proljeća? Promjena vremena okrznut će nas uskoro repom

Prilično visok tlak zraka je posljednjih dana u Europi, 1035 do 1040 hektopaskala. Vrlo stabilne prilike diljem kontinenta donosi jaka anticiklona, no ona sad polako slabi, tlak zraka je u padu.



U četvrtak će se preko Hrvatske premjestiti brza hladna fronta - ona će nas, ustvari, samo okrznuti svojim repom pa neće donijeti neku značajnu promjenu– već samo malo prolazne kiše i vjetra, i to tek u večernjim satima.



Ujutro će još biti sunčano. U mnogim dijelovima Hrvatske i vedro. Lokalno je na kopnu moguća magla, uglavnom na zapadu. Vjetar će biti slab, na obali malo burina, a jutro ponovno hladno. Kad je vedro i kad nema jakog strujanja, temperatura se noću dosta spušta – tako će u četvrtak ujutro većinom biti oko -4 na kopnu te od 3 do 7 na obali.



Oko podneva sa sjeverozapada će stizati sve više oblaka pa će drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti oblačniji, iako i dalje uz sunčana razdoblja, osobito u početku, i osobito na jugu. Kasno poslijepodne i navečer može pasti malo prolazne kiše - ponajprije u Međimurju, Zagorju i Podravini, tamo je najvjerojatnija, no koja kap ne može se isključiti niti u okolici Zagreba.



Temperatura, u najtoplijem dijelu dana, od 8 do 10 Celzijevih stupnjeva, dakle malo više nego u srijedu.

Slično će biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, s time da će se dulje zadržati sunčana razdoblja jer oblaci stižu nešto kasnije. Past će nešto kiše, no uglavnom tek u večernjim satima i veća vjerojatnost za nju je duž Drave. Vjetar slab, tek će navečer blago ojačati, zapuhat će umjeren sjeverozapadni. Temperatura oko 9.



U Istri i Primorju bit će djelomice sunčano, uz više oblaka nego ujutro. Vjetar će biti uglavnom slab, samo na otocima povremeno umjeren sjeverozapadni. Krajem dana okreće na buru, u jačanju na umjerenu do jaku. Temperatura od 10 do 14.



U Lici i Gorskom kotaru također sve oblačnije u drugom dijelu dana, no ostaje uglavnom suho. Vjetar će biti slab, tek navečer umjeren sjeveroistočni. Temperatura do 9, 10 stupnjeva.



I u Dalmaciji će nakon jutarnje vedrine, poslijepodne biti malo više oblaka, koji stižu sa sjevera, no većinom će ostati sunčano. Puhat će slab, samo povremeno i umjeren, sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 13 do 15 na obali te oko 10 u unutrašnjosti. Zatim će u noći na petak na sjeveru zapuhati umjerena, kasnije i jaka bura.

Idućih dana u unutrašnjosti ostaje sunčano. Mjestimice će biti jutarnje magle, ona je najvjerojatnija u nedjelju. Vjetar uglavnom slab, samo u petak povremeno umjeren sjeverac, a popodne jugozapadnjak. Bit će i malo toplije nego posljednjih dana – ujutro oko -1, a danju oko 10 stupnjeva.



Na Jadranu pretežno vedri dani. U petak će još biti vjetrovito s prolazno jakom i olujnom burom. Zatim za vikend ugodnije sa slabijim vjetrom, ali ujutro je i na moru moguća magla, osobito u nedjelju. Najvjerojatnija je oko Istre, no ne može se isključiti lokalno niti u Dalmaciji. Temperatura ujutro oko 6, a danju oko 15.



U četvrtak počinje veljača – u narodu zvana još prevrtača zbog čestih i naglih izmjena vremena za koje je velika vjerojatnost da ćemo ih imati i ove godine.



Naime, mjesec počinje suncem, iznadprosječnom toplinom i manjkom oborina. Zatim se nazire zahladnjenje sredinom veljače, a druga polovina se čini i oborinski bogatija i u njoj bi mogla biti još jedna ili dvije snježne epizode.

