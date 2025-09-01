VIDEO Policija intervenirala u Novom Sadu, čuju se šok-bombe: "Autonomija sveučilišta više ne postoji"

Srbijanska policija upotrijebila je u ponedjeljak navečer šok-bombe i rastjerala nekoliko stotina građana koji su se nakon komemoracije na Željezničkom kolodvoru kretali prema sveučilišnom kampusu, prenijela je agencija Beta.

Više tisuća Novosađana okupilo se ranije kako bi obilježili deset mjeseci od tragedije na kolodvoru u kojoj je život izgubilo 16 osoba, a nakon odavanja počasti velik broj građana odazvao se pozivu studenata i uputio prema kampusu kako bi 'čuvali fakultet'.

Kod Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja naišli su na policijski kordon koji ondje dežura od jutra. Građani su im zviždali i dobacivali, ali bez fizičkih incidenata. U tom trenutku iz sporedne ulice izašla je žandarmerija te upotrijebila šok-bombe ili slična sredstva, a potom potrčala za okupljenima pokušavajući ih udarati, prenosi Beta.

Građani su se razbježali prema kampusu. Velik broj pripadnika policije i žandarmerije krenuo je za njima, a dio je stigao i do Filozofskog fakulteta, gdje već tjedan dana borave policajci na poziv dekana Milivoja Alanovića.

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta na društvenoj mreži X poručili su da je kampus novosadskog Sveučilišta okupiran.

"Okruženi smo kordonima sa svih strana, ne može se ući ni izaći. Naš tim prve pomoći spriječen je u pružanju pomoći. Autonomija sveučilišta više ne postoji, studenti se uhićuju na pragu svojih fakulteta", naveli su.

Okupljanje na Željezničkom kolodvoru završilo je nešto poslije 21 sat, kada se veći dio građana razišao, dok je manja skupina krenula u kampus.

Prosvjedna okupljanja i komemorativne šetnje

U više gradova u Srbiji prosvjednim okupljanjima i komemorativnim šetnjama u ponedjeljak je obilježeno 10 mjeseci od urušavanja nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u kojemu je poginulo 16 osoba, a najveći je skup održan u tome gradu pod nazivom "Srbijo, Novi Sad te zove".

"Nismo zaboravili i nismo odustali, odgovorni nisu procesuirani, a studentski zahtjevi nisu ispunjeni. Posljednjih tjedana represija je kulminirala policijskim nasiljem nad građanima ove zemlje“, rekla je u obraćanju okupljenim srednjoškolcima, studentima i građanima u kampusu Sveučilišta u Novome Sadu profesorica Filozofskog fakulteta, prenio je portal „021.rs“.

Upadom policije na fakultet, istaknula je, prijeđena je granica koja se nije smjela proći i on više nije siguran za studente i profesore.

"Ali mi se ne bojimo batina, disciplinskih prijava, hapšenja, otkaza jer nas 10 mjeseci od pada nadstrešnice na okupu drže istrajnost i ista energija", navela je.

Komemorativna šetnja ulicama Novoga Sada završena je ispred urušenog ulaza željezničkog kolodvora gdje je položen vijenac bijelog cvijeća i odana pošta stradalima.

Suorganizatori skupa u Novome Sadu su srednjoškolci koji su u studentski kampus stigli noseći veliki transparent "Srednjoškolci pamte", a pridružili su im se bikeri i poljoprivrednici u traktorima.

Prosvjednom okupljanju prethodio je incident na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (DIF) kada je u ranim jutarnjim sati dekan Patrik Drid u pratnji policije i nekoliko maskiranih osoba razbio jedan prozor i ušao na fakultet kako bi prekinuo studentsku blokadu ustanove.

Kada su se studenti počeli okupljati s namjerom da se vrate u zgradu dekan je pozvao policiju koja je formirala kordon ispred ulaza. Došlo je do sukoba ali nema izvješća da je netko ozlijeđen.

Deset mjeseci od pada nadstrešnice

Inače, prošlo je 10 mjeseci od kada je pala nadstrešnica Željezničkog kolodvora u Novom Sadu i na mjestu ubila 14 osoba, među kojima su i djeca.

U međuvremenu, još dvije su žrtve preminule - jedna u Kliničkom centru Vojvodine, a druga u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.

Nakon tragedije započeli su masovni antivladini građanski prosvjedi, kojima su se blokadama fakulteta pridružili studenti.

Nezadovoljni građani, studenti i srednjoškolci traže kažnjavanje odgovornih u srbijanskoj vlasti i raspisivanje izbora u Srbiji.