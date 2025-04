Vojska Južne Koreje priopćila je da se oko 10 sjevernokorejskih vojnika vratilo na sjever nakon što je Južna Koreja ispalila hice upozorenja. Tvrde da su sjevernokorejski vojnici prešli vojnu liniju razgraničenja na istočnom dijelu granice u 17 sati, piše Kron4.

Vojska Južne Koreje rekla je da pomno prati aktivnosti Sjeverne Koreje.

Na jako utvrđenoj granici dviju Koreja, koja se naziva demilitariziranom zonom, povremeno dolazi do krvoprolića i nasilnih sukoba. Ali kada su sjevernokorejske trupe nakratko prešle granicu u lipnju prošle godine i natjerale Južnu Koreju da ispali hice upozorenja, to nije eskaliralo u veliki izvor napetosti. Južnokorejski dužnosnici procijenili su da vojnici nisu namjerno počinili upad na granicu te da je to mjesto bilo šumovito područje i vojni znakovi razgraničenja nisu bili jasno vidljivi. Južna Koreja je rekla da su susjedi sa sjevera nosili građevinski alat.

Motiv prelaska granice sjevernokorejskih vojnika u utorak nije poznat.

248 kilometara duga, 4 kilometra široka demilitarizirana zona najnaoružanija je granica na svijetu. Procjenjuje se da je oko 2 milijuna mina postavljeno unutar i u blizini granice, koja je također zaštićena bodljikavom žicom, tenkovskim zamkama i borbenim snagama s obje strane. To je naslijeđe Korejskog rata iz '50-ih godina, koji je završio primirjem, a ne mirovnim sporazumom.