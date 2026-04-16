Vojni savjetnik zaprijetio Trumpu: "Primirje nam nije u interesu. Potopit ćemo sve brodove"

Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe upozorio je da će Teheran potopiti američke brodove u Hormuškom tjesnacu ako Sjedinjene Američke Države odluče "policijski nadzirati" ovaj uski plovni put.

Mohsen Rezaei, bivši zapovjednik Iranske revolucionarne garde (IRGC), kojeg je Modžtaba Hamenei prošlog mjeseca imenovao vojnim savjetnikom, također je zaprijetio uzimanjem američkih vojnika za taoce ako izađu na obalu te bi za svakog taoca tražio milijardu dolara, piše The Guardian.

"Donald Trump želi postati policajac Hormuškog tjesnaca, ali mi ni pod kojim uvjetima nećemo odustati od naših deset uvjeta u kratkim pregovorima o pomorskoj blokadi", rekao je za državnu televiziju, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim.

"Produljenje primirja uopće nije u našem interesu; to je moje osobno mišljenje. Pritisak mora biti pojačan. Naši lanseri sada su upereni u brodove i potopit ćemo ih sve", dodao je. "Primirje će imati smisla tek kada svi naši dogovori i prava budu ispunjeni i kada se podnese izjava Vijeću sigurnosti Irana."

Američka blokada brodova koji koriste iranske luke u Zaljevu stupila je na snagu u ponedjeljak navečer kao odgovor na gotovo potpuno zatvaranje Hormuškog tjesnaca od strane Irana od početka rata.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da je zaustavilo 10 plovila koja su pokušala isploviti iz iranskih luka tijekom prvih 48 sati blokade, no podaci praćenja brodova pokazuju da su najmanje tri broda koja su isplovila iz iranskih luka prešla Hormuški tjesnac, iako su se neka kasnije vratila.