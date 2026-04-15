Bijela kuća optimistična: Iran spreman otvoriti dio Hormuza pod jednim uvjetom?

Navodi da je Bijela kuća zatražila produljenje prekida vatre s Iranom nisu točni, rekla je u srijedu glasnogovornica Karoline Leavitt, ali je dodala da razgovori o drugoj rundi pregovora s Irancima traju i da su produktivni.

Govoreći novinarima u Bjeloj kući, Leavitt je rekla da će nastavak pregovora vjerojatno ponovno biti u Pakistanu koji je "jedini posrednik" u pokušajima da se okonča rat SAD-a i Izraela s Iranom.

"Ti pregovori traju, produktivni su i to je sadašnje stanje. Vidjela sam neke navode o potencijalim izravnim pregovorima. Ponavljam, razgovori su u tijeku ali ništa nije službeno dok to ne čujete od nas u Bijeloj kući, no optimistični smo u pogledu šansi za postizanje dogovora", rekla je Leavitt.

Prošlotjedni pregovori u Islamabadu završili su bez dogovora što je navelo Iran da efektivno zatvori Hormuški tjesnac, ključnu rutu za globalnu opskrbu energentima.

Istovremeno, izvor upoznat s pregovorima Teherana je u srijedu rekao da bi Iran mogao razmotriti slobodnu plovidbu omanskom stranom Hormuškog tjesnaca bez prijetnji od napada, u sklopu prijedloga iznesenih u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, pod uvjetom da se postigne dogovor o sprječavanju nastavka rata.

Stotine tankera i drugih plovila s oko 20 tisuća pomoraca blokirani su u Perzijskom zaljevu otkako je 28. veljače započeo rat s Iranom.

Anonimni izvor rekao je da bi Iran mogao biti voljan dopustiti brodovima korištenje druge strane uskog tjesnaca u omanskim vodama bez da ih Teheran ometa.

Izvor nije precizirao bi li Iran također pristao ukloniti mine koje je možda postavio u tom dijelu akvatorija niti hoće li slobodan prolaz biti omogućen svim brodovima, uključujući onima povezanima s Izraelom.

No dodao je da prijedlog ovisi o spremnosti Washingtona da ispuni zahtjeve Teherana, što je ključan uvjet za bilo kakav potencijalni pomak u pogledu situacije u Hormuškom tjesnacu.