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VIDEO Ukrajina testirala presretač FP-7.X, alternativu američkom Patriotu

Piše B. V., 05. lipnja 2026. @ 13:51 komentari
Ukrajinski presretač FP-7.X
Ukrajinski presretač FP-7.X Foto: @iraterekh/X
Suočena s nedostatkom presretača, Ukrajina razvija Freyja sustav koji bi mogao postati jeftinija alternativa Patriotu i ključni element buduće zračne obrane.
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