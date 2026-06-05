VIDEO Ukrajina testirala presretač FP-7.X, alternativu američkom Patriotu

Dok se zalihe Patriota troše, Ukrajina gura projekt Freyja kao mogući preokret u obrani od balističkih projektila i pokušaj zatvaranja vlastitog neba.

Ružičasto obojena raketa, lansirana tijekom nedavnih testiranja u Ukrajini, mogla bi predstavljati pokušaj Ukrajine da sama napravi proturaketni sustav koji bi zamijenio nestašicu zapadnih sustava, poput američkog Patriota. Presretač FP-7.X, koji razvija tvrtka Fire Point, koristi se kao prijelazna faza prema projektu Freyja, planiranom proizvodnom presretaču namijenjenom obaranju balističkih projektila i smanjenju ovisnosti Ukrajine o stranim raketama protuzračne obrane.

Razvojni put

Fire Point objavio je snimku lansiranja FP-7.X, a tehnička direktorica tvrtke Irina Terek opisala je test kao "potpuno kontrolirani manevarski let" koji je izveden "prije samo nekoliko dana", prenosi portal The War Zone.

Prema navodima te tvrtke, presretač FP-7.X služi kao međukorak prema Freyji, sustavu koji bi Ukrajini trebao osigurati sposobnost protubalističke obrane te istodobno djelovati protiv zrakoplova, dronova i krstarećih projektila.

"Koliko god danas ovaj cilj zvučao nerealno i ambiciozno, ulažemo sve moguće i nemoguće napore kako bismo ga što prije ostvarili, kako bi Ukrajina mogla sama zatvoriti svoje nebo", istaknula je Terek.

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Trošak i vremenski okvir

Suosnivač i glavni dizajner Fire Pointa Denis Štilierman izjavio je za agenciju Reuters još u travnju da tvrtka cilja razvoj protubalističke rakete čija bi cijena bila manja od 880.000 eura po komadu.

"Ako to uspijemo smanjiti na manje od milijun dolara, to će biti prekretnica u rješenjima protuzračne obrane. Planiramo presresti prvu balističku raketu krajem 2027. godine", rekao je tada Štilierman, referirajući se na cilj uvođenja sustava Freyja do tog razdoblja.

Tvrtka FIre Point smatra da bi niži troškovi mogli ublažiti pritisak koji stvaraju skupe zalihe presretača. Štilierman je naveo da sustav Patriot često zahtijeva ispaljivanje više raketa kako bi se uništila jedna balistička meta, što je upravo problem koji Freyja želi riješiti.

Tehnologija i ključna partnerstva

Presretač FP-7.X je razvijen na temelju ranije rakete FP-7 zemlja-zemlja balističkog tipa, koja ima domet oko 200 kilometara i bojnu glavu mase približno 150 kilograma. Iako je pretvaranje balističke rakete u protubalistički presretač neuobičajeno, tvrtka očekuje da će zajedničke komponente zapravo ubrzati taj razvoj.

Fire Point je isto tako pokrenuo razgovore s europskim i bliskoistočnim partnerima. Štilierman je naveo Hensoldt, Saab i Thales kao potencijalne dobavljače radarskih sustava, ističući da tvrtka nema vlastitu stručnost u tom području.

Glavni izazov

Fire Point je ranije naveo da bi Freyja trebala koristiti infracrveni sustav navođenja te poluaktivno radarsko navođenje. Unatoč napretku, FP-7.X ostaje rana demonstracijska platforma, a pretvaranje u operativni presretač Freyja do kraja 2027. godine zahtijevat će rješavanje velikih tehničkih, proizvodnih i integracijskih izazova.