Vojni analitičar analizirao je stanje u Ukrajini. Naveo je njegovo predviđanje kraja rata i otkrio da će, prema njegovu mišljenju, Rusija doživjeti državni udar.

Mike Martin, vojni stručnjak i gostujući suradnik za ratne studije na sveučilištu King's College u Londonu, ponudio je zanimljive analize o nedavnim zbivanjima na terenu u Ukrajini i što bi ona mogla značiti.

On sugerira da je ruski napad na Donbas "propao" i da je Moskva prokockala svoju jedinu priliku da zauzme regiju i postigne nešto što bi mogla predstaviti kao uspješan ishod invazije.

Kazao je da će bitka trajati još dva do četiri tjedna jer Rusija ostaje bez vojnika, a Ukrajina ide u protunapade.

Rat je sada doživio "veliki strateški pomak", koji je potaknuo Veliku Britaniju da zacrta jasniji i ambiciozniji strateški cilj, a citirao je britansku ministricu vanjskih poslova Liz Truss.

Međutim, on ukazuje na to da Truss nije u pravu kada predviđa da će za cilj potpunog izbacivanja ruskih snaga iz Ukrajine biti potrebno 10 godina te je dodao da će se "ruske snage prije toga srušiti i vidjet ćemo državni udar".

Sprema li se Putin proglasiti Treći svjetski rat? "Ne bih se iznenadio da prvog svibnja izjavi..."

Putin bi u Ukrajini mogao upotrijebiti taktičko nuklearno oružje? "Ako prijeđe prag, tada nema natrag"

"Ovo je jasna izjava o namjeri Ujedinjenog Kraljevstva i bila bi izrečena samo ako se smatra da bi drugi saveznici u NATO-u mogli to potpisati i da bi to učinili", dodaje.

"Vrlo je dobrodošao nakon nekog bezveznog razmišljanja o strateškim ciljevima (iako su aktivnosti bile dobre)."

Time for an update on the Battle for Donbas



A thread.